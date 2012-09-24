بساط سفر را با اتمام تعطیلات نبندیم/ کشور چهارفصل همیشه مناسب سفر است

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه تعطیلات تابستانی به پایان رسید و خیلی خانواده ها چمدان ها را دوباره به انباری و بالای کمد دیواری ها فرستادند تا شاید در نوروز و تابستانی دیگر بساط سفر ببندند اما نباید از نظر دور داشت که کشور چهار فصل ما با تعطیلات فراوان فرصت های مناسب سفر را در طول سال به ما می دهد، فرصت هایی که نباید از آن ها غافل شد و از سوی دیگر با برنامه ریزی نباید عمده وقت را در تعطیلات صرف ماندن در ترافیک های طولانی مسیر های پرتردد و نقاط تکراری کنیم که بارها و بارها به آنجا رفته ایم.

با این مقدمه بی مناسبت نیست تا در هفته گردشگری نگاهی نیمه تحلیلی به کیفیت تعطیلات و سفرهای تفریحی خانوار بیاندازیم.

بدیهی است در اولین نگاه هر خانواری تنها به دنبال ایام فراغتی است تا بتواند خود را ازهجمه زندگی شهری رهانیده و به کنجی خلوت و خوش آب و هوا پناه آورد. خواه این تعطیلات یک یا دوروزه باشد ... خواه هفتگی. فرقی نمی کند بین التعطیلی رخ داده باشد! یا مرخصی سالانه فقط آبی و سبزه زاری باشد و چای و هندوانه ای.



اصولا در جوامع روبه توسعه، فرهنگ برنامه ریزی و مطالعه پیش از سفرمعنایی ندارد. هدف یابی، مکان یابی و مطالعه درباره مسیری که به مقصد مورد نظر می رسد، وجود ندارد.

حتی شناختی هم درباره جاذبه های فرهنگی، تاریخی یا طبیعی شهر ها یا روستا های بین راه وجود ندارد تا سفر را برای مسافرین جذاب تر و تازه تر کند و البته خستگی راه را کمتر.

در حالیکه تنها با خرید یک جلد کتاب راهنمای راه های کشور و پیدا کردن شهر مورد نظر بر روی آن ، می توان از یک مسیر همیشگی و تکراری و خواب آور که دیگر جذابیت خود را از دست داده پرهیز نمود و روح شادابی و نشاط را با کمترین هزینه بر ایام هرچند کوتاه سفر حاکم کرد.

بدیهی است خلاقیت در انتخاب مقصد یا مسیر رسیدن به آن ، به خودی خود می تواند بسیاری از تصادفات ناشی از کسالت و خواب آلودگی یا بی رقبتی افراد به گردشگری را کنترل نماید.

ناگفته پیداست گردشگری بدون مطالعه و پیش بینی نیازهای لازم در هر سفر علاوه بر افزایش حوادث راه ، آثار مخرب فیزیکی و روحی مانند کمر درد، پا درد، خواب آلودگی وعصبیت ، بی حوصلگی و ناراحتی های گوارشی و سردرد و اختلال خواب را به همراه خواهد داشت، که پس از باز گشت به مبدا لذت سفر را از یاد و خاطر خواهد برد و جز کوفتگی و خستگی ارمغانی نخواهد داشت .

طبیعی است نتیجه مستقیم آن درعملکرد دانش آموزان در روزهای ابتدای گشایش مدارس یا حضور کارمندان درادارات مشاهده خواهد شد و بهره وری عمومی جامعه را پایین خواهد آورد.

جاذبه های گردشگری استان را به درستی معرفی کنیم

از سوی دیگر ایجاد جاذبه های تفریحی و گردشگری استانی توسط مسئولین شهری راه معقول دیگری است که در کنار ارضا نمودن نیازهای تفریحی شهروندان در ایام تعطیلات کوتاه مدت یک یا دو روزه می تواند به موازات سرگرم و خشنود کردن ایشان، از سفرهای فشرده و غیر ضروری به دیگر استان ها و ایجاد ترافیک و حوادث بین جاده ای بکاهد.

هرگونه تحول در بهره‌ وری و بهبود، هر نوع فعالیت و ازجمله دگرگون کردن شرایط کمی و کیفی تعطیلات و انجام کارها، مبتنی بر تحول در مدیریت و نگرش مدیران کشور است.

اگر چه مشکل پایین بودن بهره‌ وری در ایران تنها با کم و زیادشدن چند روز تعطیلات حل نخواهد شد و به کیفیت و چگونگی گذران آن بستگی مستقیم دارد می توان اضافه نمود که به‌ طور قطع تعطیلات نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌ وری خواهد داشت که با برنامه ریزی و آموزش می توان نتایج را اصلاح کرد.

استان البرز با دارا بودن بیش از 50 منطقه تاریخی، فرهنگی، طبیعی و دیدنی معروف و ده ها منطقه مهجور مانده و زیبا و دیدنی از جمله روستا های سرسبز و تاریخی ظرفیت غیر قابل وصفی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد که بسیاری از آنها نه تنها برای جذب گردشگر آماده سازی ونشان گذاری نشده اند، متاسفانه حتی کرج نشینان قدیمی هم از نام بردن 5 اثر آن عاجز و ناتوان هستند.

این در حالی است که علی رغم تلاش های ارزش مندی که گاه به صورت دوره ای توسط شهرداری یا برخی موسسات گردشگری صورت گرفته، هنوز فرهنگ گردشگری استانی در شهروندان استان جا نیفتاده است. در واقع هدف گرایی حلقه مفقوده بهره وری است که باید در باره آن اندیشیده شود.

از سوی دیگر از آنجا که بیشترین جاذبه های این استان طبیعی و تاریخی هستند جهت گردش و تفریح شبانه شهروندان مناسب نبوده و به لحاظ تعطیلی و تاریکی هوا درهنگام شب بلا استفاده هستند.

ترانه مغفرتی شهروند اشتهاردی و دانشجو می گوید: ایجاد اماکن تفریحی شبانه در ایام گرم سال در کنار جنبه های آموزشی که می تواند برای بالا بردن فرهنگ شهرنشینی و کاستن جرم و جنایت داشته باشد در کاستن از ترافیک های کاذب و ترددهای بی هدف که تنها برای سرگرم شدن از خیابانی به خیابان دیگر صورت می پذیرد نیز موثر خواهد بود و خانواده را گرد هم جمع خواهد کرد.

وی می افزاید : البته یک صدم آنچه در کرج، آنهم در بالا شهر و منطقه ای مثل گوهردشت و عظیمیه وجود دارد در اشتهارد و کمال شهر و محمد شهر و بقیه مناطق استان وجود ندارد.

کریم 45 ساله شهروند کرجی می گوید: تعداد پارک ها در کرج کم است و دسترسی به آنها و یافتن پارکینگ معضلی بزرگ تر. تا بخواهید جایی برای پارک پیدا کنید آنقدر خسته و عصبی می شوید که از بیرون آمدن پشیمان می شوید اگر هم در خانه بمانید کسل می شوید مگر چقدر می شود تلویزیون نگاه کرد؟ یا ما که فامیلی در شهر های نزدیک نداریم با یک تعطیلی دو یا حتی سه روزه با زن و بچه صرف نمی کند راه بیفتیم تا کرمان برویم . داخل کرج هم جایی جز جاده چالوس بلد نیستیم که آن هم بعد ظهر جمعه بسته می شود و نمی توانیم خانواده راببریم تا هوایی بخورند.

خانم جوانی که ساکن یکی از محله های حصارک است می گوید: متاسفانه در محله های سمت حصارک پارک یا سینما و مکان مناسب خانواده وجود ندارد. تعطیلات آخر هفته را به دهمان در زنجان می رویم که تمام وقتمان در راه می گذرد و جز خستگی و سوزاندن بنزین نتیجه ای ندارد. شنبه هم که می رویم سرکار انقدر از رفت و آمد خسته ایم که تمام مدت خمیازه می کشیم.

جمال جنانی روانشناس در این زمینه می گوید: از آنجا که وقت کاری اکثر کارمندان معمولا در تمام فصول تا بعد از ظهر به طول می انجامد لزوم ایجاد مکان های خانوادگی جذاب و مناسب برای ایام عصر و شب شهروندان جهت رفع خستگی های روزانه و کسب انرژی برای روز کاری بعد و انجام وظایف به بهترین نحو ممکن ضروری به نظر می رسد.

افسانه قره داغی جامعه شناس معتقد است از آنجا که تعطیلات رسمی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر اقتصاد هر کشور وارد می سازند و با استفاده از آمار مربوط به جبران خدمات کارکنان می توان هزینه های مستقیم تعطیلات رسمی برای کشور را محاسبه کرد، ولی درخصوص هزینه های غیرمستقیم تعطیلات به دلیل نبود آمار قابل اتکا نمی توان در این خصوص جز گمانه زنی، تحلیل درستی ارائه کرد.

پس عاقلانه به نظر می رسد که با آموزش برای مدیریت تعطیلا ت و استفاده بهینه از آن راه جبرانی برای خسارات اجتماعی پیدا نمود و از سوی دیگر از افزودن بار ناشی از تعطیلات خسته کننده و بی فایده بر دوش جامعه کاست.

چه می شود کرد

آنچه بدیهی است تعطیلات لازمه تقویم هر مملکتی است که انواع آن در هر مکان و زمان و کیفیتی رخ خواهد داد . پس بهتر است با اندیشه و برنامه ریزی و کیفیت همراه شود تا هزینه های اقتصادی آن با منافع فرهنگی و رشد و سلامت روانی جبران شود.

از بهبود مبلمان شهری برای استراحتی چند دقیقه ای کنار یک خیابان تا نصب بنرها و تابلوهای اطلاع رسانی دایمی همراه با آدرس ونام دیدنی های استان، می تواند قدمی آسان و صد البته بسیار اثر گذار در این زمینه باشد.

نصب شماره تلفن هایی پاسخگو برای گذران اوقات فراغت درون شهری و استانی یا پخش تراکت های اطلاع رسانی شامل گردش گاه ها و روش های اصولی سفر در بین دانش آموزان و دانشجویان و کارمندان همچنین کلاس های ضمن خدمت برای کارمندان.

برگزاری جنگ های شاد کیفی و ارزان قیمت متناسب با بودجه خانواده ها در اماکن عمومی جهت استفاده در تمام ایام سال خصوصا روزهای دلگیر پاییزی و زمستانی.

حمایت از گروه های تئاتری جهت اجرای نمایش های رایگان یا ارزان قیمت خیابانی.

برگزاری مداوم و هدفمند تورهای گردشگری استانی و درون شهری توسط مسولین میراث فرهنگی و شهرداری ها.

برگزاری نمایش گاه های عمومی عملکرد ارگانها به منظور آموزش و ارتباط جمعی و گذران مفید وقت خانواده های علاقمند.

معرفی جاذبه های استان های مجاور و جاذبه های گردشگری آن ها. همچنین برگزاری تورهای عمومی با هدف کنترل ترافیک راه ها .

همچنین نباید فراموش کرد تقویم چهار فصل کشور ما فرصت های بسیاری را برای سفر به خانواده ها می دهد که گاهی به دور از ترافیک و با هزینه ای کم.

گزارش ازفریبا کلاهی