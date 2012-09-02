دومین دوره تربیت مدرس قرآنی در خوزستان برگزار می شود

محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حالیکه در سطح کشور برای هر استان سهمیه دو نفری به منظور شرکت در دوره های تربیت مدرس قرآنی تخصیص داده شده بود اما استان خوزستان سه سال گذشته توانست نخستین دوره تربیت مدرس قرآنی را برگزار کند.

وی با بیان اینکه دراین راستا 57 نفر مدرس قرآن مدارک لازم را دریافت کردند، افزود: این دوره برای دومین بار در استان و با ظرفیت 60 نفر برگزار خواهد شد.



بلک زمان برگزاری دوره را در شش ماهه دوم سال جاری اعلام کرد و گفت: با برگزاری این دوره تربیت مدرس در تمام شهرستانهای استان در مدرس قرآن کریم بی نیاز می شویم.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان با اشاره به اینکه دوره تربیت مدرس قرآنی یک دوره تخصصی است، افزود: اساتید و افراد برجسته قرآنی که موفق به گذراندن دوره های تخصصی قبل شده اند می توانند در این دوره شرکت کنند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان به فعالیتهای این سازمان در راستای ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی در استان اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره های متعدد قرآنی از جمله برای یک هزار نفر از مربیان مهدهای کودک و دو هزار و 500 نفر از مربیان آموزش و پرورش از جمله فعالیتهای سازمان است.



وی همچنین با اشاره به برگزاری 500 محفل قرآنی و 300 دوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم اظهار کرد: بخشی از این دوره ها در ماه مبار ک رمضان برگزار شد.



بلک با بیان اینکه ترویج تفسیر قرآن کریم نیز از برنامه های سازمان است، افزود: برای برگزاری 500 جلسه تفسیر قرآن کریم برنامه ریزی شده و از ماه رمضان این جلسات آغاز شده اند.