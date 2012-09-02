راه ایجاد اشتغال پایدار در سیستان توسعه و توجه به بخش کشاورزی و دامپروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا عصر شنبه در کارگروه کشاورزی شهرستان زابل اظهار داشت: با توجه به اینکه محور توسعه سیستان بخش کشاورزی است، سالانه بیش از 150 هزار تن گندم مازاد کشاورزان خریداری می شود.

وی گفت: به متقاضیان سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی باید تسهیلات با بهره کم اختصاص داده شود.

وی از اعطای تسهیلات به متقاضیان احداث کارخانه آرد در زابل خبر داد و افزود: دولت دهم توجه ویژه‌ ای به بخش کشاورزی دارد.

فرماندار زابل بیان داشت: امسال با تلاش دولت و توجه مسئولان استان، یک ‌هزار و 200 هکتار از اراضی کشاورزی از طریق خط انتقال آب کشاورزی به وسیله لوله و به صورت روش کم فشار آبیاری می‌ شود.

وی گفت: برای راه‌ اندازی این خط انتقال آب، بالغ بر پنج میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: لوله برای آبیاری سه هزار هکتار دیگر نیز، با اعتبار 9 میلیارد تومان خریداری شده که در آینده‌ ای نزدیک کار اجرایی آن به پیمانکاران واگذار می‌ شود.

کیخا اظهار داشت: در تلاشیم تمامی اراضی سیستان را زیر پوشش خط انتقال آب به وسیله لوله قرار دهیم.

وی گفت: اراضی دولتی اطراف چاه‌ نیمه‌ ها باید برای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد گلخانه، باغداری و زنبورداری اختصاص یابد.

وی افزود: بخش کشاورزی توانایی ایجاد اشتغال پایدار برای همه جوانان بیکار در منطقه را دارد.

فرماندار زابل با بیان اینکه دولت باید با اختصاص تسهیلات زمینه را برای اشتغال جوانان فراهم کند، بیان داشت: تاکنون بیش از 200 نفر متقاضی برای واگذاری تسهیلات به بانک‌ ها معرفی شده ‌اند.

رئیس اداره عشایری زابل نیز در این جلسه گفت: اشتغال جوانان عشایر در اولویت کار گروه توسعه کشاورزی زابل قرار دارد.

محمد رضا میر افزود: به جوانان عشایر متقاضی کار در زمینه پرورش گوسفند، ایجاد گلخانه، اشتغال خانگی و پرواربندی دام، تسهیلات اعطا می‌ شود.

وی اظهار داشت: متقاضیان می توانند با مراجعه به اداره عشایری نسبت به استفاده از تسهیلات اقدام کنند.

در این کار گروه درخواست 264 متقاضی اشتغال خانگی و 147 مورد اشتغال در زیربخش کشاورزی طرح و مورد تصویب قرار گرفت و متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.