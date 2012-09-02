  1. ورزش
۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۱

هفته سوم لیگ برتر انگلیس/

شکست فولهام در غیاب اشکان دژاگه/ پیروزی منچسترسیتی و توقف تاتنهام

شکست فولهام در غیاب اشکان دژاگه/ پیروزی منچسترسیتی و توقف تاتنهام

هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ جزیره شب گذشته با شش دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های وستهام، وست بروم و منچسترسیتی موفق شدند مقابل حریفان خود به برتری دست پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فولهام که به تازگی اشکان دژاگه هافبک ایرانی را به خدمت گرفته است در زمین وستهم با نتیجه 3 بر صفر مغلوب میزبان خود شد. در این دیدار "دیمیتری برباتوف" خرید جدید فولهام در نیمه دوم به میدان رفت اما دژاگه به دلیل مصدومیت جزیی که داشت از روی سکو بازی را تماشا کرد.

منچسترسیتی نیز موفق شد در حضور بیش از 45 هزار تماشاگر ورزشگاه اتحاد با نتیجه 3 بر یک از سد میهمان خود کوئینزپارک رنجرز بگذرد. گل های سیتی را در این دیدار به ترتیب "یایا توره" (16)، ادین ژکو (61) و کارلوس توز (90) به ثمر رساندند.

تاتنهام با هدایت "آندره ویلاس بواس" سرمربی جدید و پرتغالی خود بار دیگر متوقف شد. آنها در حضور 36 هزار تماشاگر ورزشگاه "وایت هارت لین" مقابل نورویچ به تساوی 1-1 رضایت دادند. تک گل تاتنهام را در این بازی "موسی دمبله" خرید 15 میلیون یورو آنها در دقیقه 68 به ثمر رساند.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:
* وستهام 3 – فولهام صفر
* سوانسی 2 – ساندرلند 2
* ویگان 2 – استوک سیتی 2
* وست بروم 2 – اورتون صفر
* تاتنهام یک – نورویچ یک
* منچسترسیتی 3 – کوئینزپارک رنجرز یک

این رقابتها امشب با برگزاری سه دیدار دیگر پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
* لیورپول – آرسنال
* نیوکاسل – استون ویلا
* ساوتهمپتون – منچستریونایتد

جدول رده بندی:
1- چلسی 9 امتیاز
2- سوانسی 7 امتیاز – تفاضل گل 8+
3- وست بروم 7 امتیاز - تفاضل گل 5+
4- منچسترسیتی 7 امتیاز - تفاضل گل 5+

کد مطلب 1686517

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