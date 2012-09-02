اهدای یک شهاب سنگ قدیمی به اندازه عمر خورشید به ایران

دکتر علی عجب شیری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، این شهاب سنگ را از قدیمی ترین شهاب سنگهای فرود آمده بر زمین معرفی کرد و افزود: قدمت این شهاب سنگ به اندازه عمر خورشید است که در کشور نامبیا فرود آمده است از این رو یکی از قدیمی ترین شهاب سنگهای فرود آمده در زمین به شمار می رود.

رئیس مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه از اهدای این شهاب سنگ به این مرکز خبر داد و اظهار داشت: این شهاب سنگ از سوی مرکز نجوم اتریش از طریق نمایندگی دایمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به مرکز اختر فیزیک اهدا شده است.



عجب شیری زاده ادامه داد: این سنگ به منظور انجام مطالعات و اجرای پروژه های تحقیقاتی در این مرکز نگهداری خواهد شد.