مشعل گاز روستای تکیه از توابع استان مرکزی روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی افزود: در آخرین روز از هفته دولت همزمان با برگزاری شورای اداری شهرستان کمیجان بهره برداری گازرسانی روستای تکیه از توابع شهرستان کمیجان در استان مرکزی آغاز شد.

محسن کهوند با بیان اینکه گازرسانی به این روستا از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی انجام شده است افزود: هزینه تأمین کالا و اجرای این پروژه‌ بالغ بر830 میلیون ریال گردیده است.

وی ادامه داد: یک هزار متر شبکه گاز از نوع پلی اتیلن اجرا گردیده است و یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس به ظرفیت 400 متر مکعبی همچنین 20 عدد علمک گاز در سطح این روستا نصب شده که با اجرای گازرسانی به روستای یاد شده بیش از 40 خانوار در روستای تکیه از نعمت ارزشمند گاز طبیعی برخوردار شدند.

وی تصریح کرد: با جایگزین نمودن سوخت پاک گاز طبیعی به جای دیگر سوخت ها سالانه 40هزار لیتر در مصرف فرآورده های نفتی صرفه جویی خواهد شد.