دستاوردهای بی نظیر اجلاس نم برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر ، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه دیروز شنبه در دیدار با فرهنگیان استان در تبریز با بیان این مطلب گفت: پیش از برگزاری اجلاس نم در تهران، آمریکا و رژیم اشغالگر قدس دشمنی های خود با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اوج خود رساندند اما از این اقدامات نتیجه ای نگرفتند.

وی اظهار داشت: حضور 80 وزیر امورخارجه کشورهای شرکت کننده در این اجلاس یعنی ناکامی به تمام معنا برای آمریکا و هم پیمانان جهانخوارش که مدام با بهانه های واهی در صدد فشار علیه ایران هستند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اکنون آمریکا و دیگر متحدان آن با رئیس 120 کشور جهان روبرو هستند و می خواهند آن را تحریم کنند.

حاجی بابایی با اشاره به بالا بودن سطح این اجلاس و برگزاری بی نقص آن افزود: خوشبختانه هیچگونه مشکلی در برگزاری این اجلاس رخ نداد هر چند آمریکایی ها امیدوار بودند این اتفاق بیفتد.

وی اظهار داشت: افتخار این اجلاس متعلق به خانواده شهدا و ایثارگران و ملت غیور ایران است و نقش رسانه ها در انعکاس اخبار این اجلاس بسیار بالا بود.