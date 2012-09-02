بازتاب گسترده برگزاری بزرگترین رزمایش دفاع موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مختلف عربی و بین المللی امروز در گزارشهای متعددی به بازتاب برگزاری قریب الوقوع بزرگترین رزمایش دفاع موشکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته اند.

بخش عربی خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره اعلام کرد: یکی از فرماندهان نظامی در ایران از برگزاری بزرگترین رزمایش دفاع موشکی خبر داد.

در این گزارش به اظهارات سردار "فرزاد اسماعیلی" فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره شده که روز گذشته از برگزاری رزمایشی بزرگ با بهره گیری از تمامی تجهیزات دفاع موشکی طی یک ماه آتی خبر داده بود.

رویترز به بخشهایی از اظهارات سردار اسماعیلی نیز توجه ویژه داشته که اعلام کرد: در این رزمایش ارتش و سپاه در کنار هم حضور خواهند داشت. سیستمهای پیشرفته دفاع موشکی ایران بطور جدی آماده رویارویی با تهدیدات هستند و این سیستمها نسبت به گذشته تقویت شده است.

رویترز در ادامه به با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران طی یکسال اخیر چندین رزمایش برگزار کرده و در ادامه آورده است: اخیرا موج هشدارهای سران اسرائیلی درباره حمله به ایران افزایش پیدا کرده، با این وجود تل آویو با فشارهای بین المللی فزاینده ای درباره عدم انجام اقدام نظامی یکجانبه روبروست.

از سوی دیگر، روزنامه القبس کویت امروز در گزارشی رزمایش قریب الوقوع دفاع موشکی ایران را با توجه به حجم تسلیحات موشکی و یگانهای موجود، بزرگترین رزمایش موشکی تاریخ ایران نام نهاده است.

پایگاه خبری العربیه نیز در گزارشی اعلام کرد: سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارند در راستای رویارویی با رویدادهای اضطراری رزمایش برگزار کنند. در این گزارش به مشارکت گسترده تجهیزات و تسلیحات موشکی ایران در این رزمایش اشاره شده است.

شبکه خبری الجزیره نیز در گزارشی اعلام کرد: ایران در نظر دارد رزمایش جدیدی را با بهره گیری از تمامی سیستمهای دفاع موشکی خود طی یک ماه آتی برگزار کند.

روزنامه الحیات چاپ لندن ، الامارات الیوم و پایگاه خبری اونا نیوز، روزنامه العرب، پایگاه خبری باب، یمن پرس، سوریانیوز، روزنامه الدستور اردن، پایگاه اخبار العرب، شبکه تلویزیونی الفیحاء، روزنامه الیوم السابع، روزنامه الان، پایگاه عرب 48، روزنامه القدس و روزنامه الوسط بحرین نیز در گزارشهای متعددی به برگزاری قریب الوقوع رزمایش مشترک دفاع موشکی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره داشته اند.