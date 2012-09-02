ضرورت افزایش نشاط اجتماعی/ لبخندهایی که در جامعه نقش می بندد

به گزارش خبرنگار مهر، ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی از مباحث ضروری و مهم در جامعه است که باید با همکاری و تعامل دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط و حتی حضور مردمی در اجرای برنامه ها محقق شود .

زندگی شاد و بانشاط از مهم‌ترین نعمت‌های الهی است و امروزه بیش از هر زمان دیگری جامعه نیازمند شادی و شادمانی است و در صورت عدم توجه جدی به این مسئله، آسیب های بزرگی را شاهد خواهیم بود .

طرح تحول اجتماعی، کالبد شکافی دقیقی از مسائل حوزه اجتماعی کشور است که مشتمل بر مجموعه برنامه ها و فعالیتهای لازم در راستای رشد و تعالی جامعه ایرانی اسلامی است .

یکی از سرمایه های اجتماعی طرح تحول اجتماعی از سوی وزارت کشور، "ارتقاء نشاط اجتماعی و رضایت عمومی" است و طبیعتأ ارائه برنامه های راهبردی، نقشی اساسی در این زمینه ایفاء می کند .

دستور جلسه پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی ابرکوه در سال جاری نیز" ارتقاء نشاط اجتماعی و رضایت عمومی بود" و اعضای این شورا به بیان نظرات و راهکارهای خود در این زمینه پرداختند .

سالخوردگان فراموش نشوند

یکی از اعضای شورای فرهنگ عمومی ابرکوه در این جلسه اظهار داشت: بحث نشاط اجتماعی و رضایت عمومی بحثی مهم است و باید زودتر و بیشتر به این مسئله پرداخته می شد .

رضا ربانی با اشاره به اینکه جامعه ما یک جامعه جوان و پیر است افزود: در رابطه با بحث نشاط اجتماعی جوانان و نوجوانان کارهای زیادی در زمینه ورزش، تفریحات سالم و پرکردن اوقات فراغت شده و می شود اما در زمینه سالخورده ها متاسفانه کاری انجام نگرفته است .

3000 نفر بازنشسته در ابرکوه زندگی می کنند

وی عنوان کرد: این قشر در آینده حدود 30 درصد جمعیت را تشکیل می دهد و در این شهرستان نیز حدود سه هزار بازنشسته حضور دارند که با بهانه های مختلف شهرستان را ترک می کنند زیرا انگیزه ای که در شهرهای بزرگ برای ماندن آنها وجود دارد در ابرکوه وجود ندارد .

عضو شورای شهر ابرکوه افزود: باید به این افراد توجه خاص مبذول شود و در صورت امکان جایگاهی برای این افراد ساخته شود و میراث فرهنگی با در اختیار داشتن خانه های قدیمی می تواند در این زمینه پیشگام باشد .

وی موضوع دیگری را که می تواند باعث رضایت عمومی شهروندان شود، بحث فرهنگ سازی عفاف و حجاب ذکر کرد .

جشن ها پر رنگ نیست

نماینده شهرداری ابرکوه نیز اظهار داشت: جشن های مناسبتها پر رنگ نیست و باید به این برنامه ها توجه ویژه شود .

سید علیرضا رسولی افزود: باید فشارهای جامعه وآسیب های آن بر مردم را بررسی کنیم و با برنامه ریزی، برنامه های مشخص و تأثیرگذاری را به اجرا در آوریم ضمن اینکه به ورزش به عنوان یکی از عوامل مهم در نشاط اجتماعی نیز باید توجه ویژه شود .

نماینده آموزش و پرورش ابرکوه نیز گفت: نشاط اجتماعی یک موضوع کلی است و در گروه های سنی متفاوت است .

میرزا محمد فلاح زاده افزود: بحث کمیته راهبردی اوقات فراغت درآموزش و پرورش برنامه مطلوبی در این زمینه است و حجاب و پوشش نیز از برنامه های اولویت دار در این اداره است .

کتابخانه ها در ایجاد نشاط اجتماعی تأثیر گذار هستند

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی ابرکوه و یکی دیگر از اعضای شورا نیز اظهار داشت: در بحث ایجاد ارتقاء نشاط اجتماعی باید به گسترش فرهنگ کتابخوانی توجه ویژه شود ضمن این برگزاری کلاس های فرهنگی هنری در برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت نیز یکی از راهکارهای تحقق اهداف است .

قاسم برزگر افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه ها نیز با تعامل با یکدیگر قادر به اجرای برنامه های مختلف در این زمینه هستند .

حل مشکلات اقتصادی مدنظر قرار گیرد

نماینده نیروی مقاومت بسیج سپاه ابرکوه نیز اظهار داشت: جامعه ای می تواند پویا و فعال ظاهر شود که دارای نشاط و رضایت عمومی باشد که این نشاط تنها شاد کردن از طریق برنامه های زودگذر نیست .

دادپور افزود: باید به خواسته ها و نیازهای عمومی جامعه توجه داشته باشیم برای کودکان محیط ورزشی تفریحی مناسب فراهم شود و به ایجاد اشتغال برای جوانان کمک کنیم و به وضعیت اقتصادی عموم مردم توجه شود .

راهکارهایی برای افزایش رضایتمندی مردم و ارتقاء نشاط در جامعه

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه و دیگر عضو شورا نیز اظهار داشت: توزیع عادلانه وسایل ورزشی، استفاده از متخصصان نشاط اجتماعی در بعضی از همایش ها، بررسی نشاط عمومی از طریق عموم مردم، بالا بردن رضایت مردم از خدمات رسانی در ادارات دولتی و افزایش حضور مسئولان در اجتماعات مردمی برخی از راهکارهای ارتقاء نشاط در جامعه است .

بررسی مشکلات ترافیکی، افزایش خدمات مشاوره ای رایگان، افزایش پزشکان متخصص، آموزش تربیت دینی و آداب همسرداری ویژه جوانان، احیای بعضی از سنتهای قدیمی و آشنا کردن مردم با اخلاق و آداب معاشرت و نظارت بر قیمت ها برخی دیگر از پیشنهادات حجت الاسلام محمد پورقیومی بود .

رئیس اداره بهزیستی ابرکوه نیز اظهار داشت: پیشنهاد می شود در صورت امکان مغازه جنب مجتمع فرهنگی و هنری دفتر امام جمعه در اختیار اداره بهزیستی قرار بگیرد .

قاسم موحدی افزود: در این صورت اداره بهزیستی هم متقبل می شود که برای درمان مردم از پزشک و پرستار مجانی استفاده کند و اعتقاد داریم که با این برنامه می توان موجبات رضایت مردم را فراهم ساخت .

مردم را با حقوق خود آشنا کنیم

فرماندار ابرکوه نیز اظهار داشت: در دین مبین اسلام بر نشاط و شادابی به وفور تأکید شده است .

اسماعیل برزگرزاده افزود: سالم سازی و ساماندهی پارکها باعث می شود که محیط امنی برای افراد فراهم شود همچنین بهینه سازی و آشنا کردن مردم با تفریحات سالم نیز راهکاری برای افزایش نشاط اجتماعی است .

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی یادآور شد: گسترش ورزش بومی و پهلوانی، آشنا کردن مردم با حقوق شهروندی، برگزاری جنگ و نمایش در شهرستان، ایجاد اشتغال برای جوانان، رعایت کردن تکریم ارباب رجوع و نظارت بر آن با بازرسی های فرمانداری از جمله اقداماتی است که باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرد .

حضور مسئولان در اجتماعات مردمی، توسعه فضای های تفریحی، لزوم افزایش فضای پارک بانوان و اختصاص این پارک به عنوان اختصاصی به بانوان ابرکوه، رنگ آمیزی و زیبا سازی شهر، پاک کردن سطح شهر از مخروبه ها و نصب تابلوهایی با مضامین احادیثی از ائمه و معصومین (ع) از دیگر پیشنهادات فرماندار ابرکوه برای افزایش نشاط اجتماعی و رضایت عمومی بود .

ساماندهی مسائل شهری جدی گرفته شود

امام جمعه ابرکوه نیز گفت: اگر شهر تمیز باشد، قسمت مهمی از حقوق شهروندی نیز رعایت شده است .

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی افزود: شهرداری باید زمینهای بلااستفاده در مجاورت شهر را نظام بخشی کند و سامان بخشیدن به ساختمانهای نیمه تمام را نیز به صورت جدی در در دستور کار قرار دهد .

رئیس شورای فرهنگ عمومی ابرکوه عنوان کرد: نقش دستگاه های خبر رسانی و مطبوعات و رسانه ها نیز می تواد باعث ایجاد موج مثبت در جامعه شود .

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گزارش: رحیم میرعظیم