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۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

فلاحتی در گفتگو با مهر:

مناطق کوهستانی و فرسوده زیرکوه در معرض آسیب/ریزش کوه در حوالی روستاها

مناطق کوهستانی و فرسوده زیرکوه در معرض آسیب/ریزش کوه در حوالی روستاها

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان زیرکوه با تاکید بر اینکه برخی از بافتهای فرسوده و کوهستانی زیرکوه در برابر زلزله مقاوم نیست گفت: این مناطق در معرض آسیب در زمین لرزه هستند.

فرهاد فلاحتی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه زمین لرزه سال 76 در منطقه زیرکوه تخریب بسیار بالایی داشته و پس از آن نوسازی برخی از واحدهای مسکونی انجام شده است، اظهارداشت: این مناطق امن بوده و جای نگرانی برای تخریب این مناطق نیست.

وی اضافه کرد: اما این در حالی است، که برخی مناطق به دلیل عدم مشارکت مردم نوسازی نشده و همچنان در معرض آسیب قرار دارد.

فلاحتی با بیان اینکه تسهیلات بهسازی مسکن روستائی فرصت مناسبی برای ایمن سازی مناطق مسکونی است، از مردم خواست: از این تسهیلات استفاده کرده و به بهسازی بافت های فرسوده بپردازند.

وی با اشاره به وقوع زمین لرزه بامداد امروز در حوالی روستای زهان، عنوان کرد: با توجه به گزارشات ارسالی تاکنون این زمین لرزه خسارت جانی نداشته است.

انسداد جاده ای در بخش زهان/ پیش بینی خسارت در 6 روستا

وی ریزش کوه در بخش زهان و  در حوالی روستای پیشه رو یکی از خسارات اعلام شده از این زلزله است، عنوان کرد: در این راستا دو جاده در این بخش مسدود شده که یکی از جاده ها بازگشایی شده و جاده دیگر مسدود است.

فرماندار شهرستان زیرکوه ترک خوردگی منازل روستائی در منطقه زیرکوه را از دیگر خسارات این زمین لرزه برشمرد و بیان کرد: پیش بینی می شود حدود شش روستا ازبخش کوهستانی زیرکوه و زهان خسارت دیده باشد.

کد مطلب 1686587

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