دوران بحرالعلومی سر آمده است/ باید با انتصاب های غیر تخصصی مبارزه کرد

دکتر "محمد ضیمران" در مورد اینکه بسیاری از ما ایرانیان در مورد موضوعات گوناگون و بدون آنکه در آن تخصصی داشته باشیم اظهارنظر می‎کنیم و دلایل این «همه چیزدانی» به خبرنگار مهر گفت: یکی از دلایلش که البته مشمول حال همه نمی‏شود ولی عده زیادی گرفتار این عارضه هستند سطحی بودن دانش افراد است.

وی افزود: همه چیز دانی آفتی است که در جامعه ما رواج دارد و برای مبارزه با این آفت بایستی تخصص‏گرایی را در همه سطوح حرفه‏ای و هم سطوح علمی و ادبی در برابر همه چیز دانی تقویت کنیم.

استاد فلسفه هنر دانشکده هنر ادامه داد: به طور کلی باید به تخصص روی بیاوریم مانند ترجمه متون خارجی که تخصص زیادی می‏خواهد و نباید هرکسی اجازه بدهد با دانستن زبان ترجمه، متن تخصصی رشته‏ای را ترجمه بکند. کسی در حوزه‏ای باید وارد بشود واظهار نظر کند که در آن حوزه قبلا کار کرده و در آن رشته تخصص دارد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه هنر تصریح کرد: بنابراین به جای اینکه در سطح حرکت کنیم بایه به عمق مطالب بپردازیم. اگر حوزه‏های تخصصی و گسترده دانش مشخص‏تر شود دیگر کسی به خود اجازه نخواهد داد که در مورد همه چیز اظهار نظر کند یا وارد رشته‏های دیگر غیر از تخصص خود شود و در کار دیگران مداخله کند. تخصص در جامعه و اصلاح همه چیز دانی مسئله خیلی مهم و مبرم امروز جامعه ماست. اصلاح این عارضه کار زیادی می‏طلبد و بایستی در همه سطوح جامعه از رسانه‏ها گرفته تا مراکز آموزشی و آکادمیک این عارضه به نسل جوان تفهیم شود تا به خودشان اجازه ندهند در همه حوزه‏ها اظهار نظر بکنند. هرچند ممکن است که در آن حوزه معلوماتی هم داشته باشند.

ضیمران در مورد اینکه آیا نسبتی میان «همه چیزدانی» و عدم گماشتن افراد متخصص در تخصص‏های خود وجود دارد هم اظهارداشت: بله رابطه مستقیم دارند. اگر در جامعه‏ای ارزیابی همه چیز دانها مثبت باشد و افراد متخصص در جایگاه پائین‏تری از آنها قرار داشته باشند این برای جامعه مضر است و باید با آن برخورد شود. این مبارزه کار گسترده‏ای می‏طلبد و در همه سطوح جامعه ، رسانه‏ها مراکز آموزشی و آکادمیک باید این مسئله برای افراد تفهیم شود.

وی درپایان گفت: امروز دنیا، دنیای تخصص‎گرایی است و دیگر بحرالعلومی و در همه حوزه‏ها اظهار نظر کردن دوره‏اش به پایان رسیده است.