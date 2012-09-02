دوران بحرالعلومی سر آمده است/ باید با انتصاب های غیر تخصصی مبارزه کرد

دکتر "محمد ضیمران" در مورد اینکه بسیاری از ما ایرانیان در مورد موضوعات گوناگون و بدون آنکه در آن تخصصی داشته باشیم اظهارنظر میکنیم و دلایل این «همه چیزدانی» به خبرنگار مهر گفت: یکی از دلایلش که البته مشمول حال همه نمیشود ولی عده زیادی گرفتار این عارضه هستند سطحی بودن دانش افراد است.
وی افزود: همه چیز دانی آفتی است که در جامعه ما رواج دارد و برای مبارزه با این آفت بایستی تخصصگرایی را در همه سطوح حرفهای و هم سطوح علمی و ادبی در برابر همه چیز دانی تقویت کنیم.
استاد فلسفه هنر دانشکده هنر ادامه داد: به طور کلی باید به تخصص روی بیاوریم مانند ترجمه متون خارجی که تخصص زیادی میخواهد و نباید هرکسی اجازه بدهد با دانستن زبان ترجمه، متن تخصصی رشتهای را ترجمه بکند. کسی در حوزهای باید وارد بشود واظهار نظر کند که در آن حوزه قبلا کار کرده و در آن رشته تخصص دارد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه هنر تصریح کرد: بنابراین به جای اینکه در سطح حرکت کنیم بایه به عمق مطالب بپردازیم. اگر حوزههای تخصصی و گسترده دانش مشخصتر شود دیگر کسی به خود اجازه نخواهد داد که در مورد همه چیز اظهار نظر کند یا وارد رشتههای دیگر غیر از تخصص خود شود و در کار دیگران مداخله کند. تخصص در جامعه و اصلاح همه چیز دانی مسئله خیلی مهم و مبرم امروز جامعه ماست. اصلاح این عارضه کار زیادی میطلبد و بایستی در همه سطوح جامعه از رسانهها گرفته تا مراکز آموزشی و آکادمیک این عارضه به نسل جوان تفهیم شود تا به خودشان اجازه ندهند در همه حوزهها اظهار نظر بکنند. هرچند ممکن است که در آن حوزه معلوماتی هم داشته باشند.
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