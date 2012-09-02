  1. فرهنگ و ادب
۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

مفتون امینی در گفتگو با مهر:

اعتقادی به انتشار کلیات شعر ندارم

اعتقادی به انتشار کلیات شعر ندارم

مفتون امینی گفت: به انتشار کلیات شعر یک شاعر به صورت یکجا معتقد نیستم؛ چون با این روش، شعرهای دوره‌های مختلف زندگی آن شاعر همدیگر را خنثی می‌کنند.

مفتون امینی شاعر 86 ساله در گفتگو با مهر، از تصمیمش برای به چاپ سپردن شعرهایش با تقسیم بندی موضوعی خبر داد و گفت: قصد دارم آن دسته از شعرهایم را که جنبه حماسی دارد در یک کتاب، شعرهایی که جنبه عاشقانه و اجتماعی دارد در یک کتاب و آن دسته که رنگ حکمت و فلسفه دارد در یک کتاب به چاپ برسانم.

وی افزود: من معتقد نیستم که یک شاعر کلیات شعرش را به صورت یکجا و در یک کتاب منتشر کند؛ چون با این روش، شعرها همدیگر را خنثی می‌کنند.

شاعر «تاکستان احتمال» و «سپیدخوانی روز» اضافه کرد: به هر حال من شعرهایی دارم که در جوانی سروده‌ام و بعد که کمی به قول بعضی‌ها فکرم پخته شد، رنگ و بوی شعرهایم نیز عوض شد. اگر این شعرها به صورت کلیات منتشر شود، مخاطب گیج می‌شود و از خود می‌پرسد: بالاخره حرف اصلی این شاعر چیست؟

امینی گفت: در مورد نشر این کتاب‌ها هم فکر کرده‌ام، ولی مشکل اصلی در زمینه کار شعر، پخش کتاب‌های آن است. البته آنهایی که به کارهای من علاقه دارند، کتاب را پیدا می‌کنند و می‌خوانند ولی اینها عده‌ای محدود هستند، مشکل اصلی درباره به قول معروف اکثریت خاموش است.

سراینده «عصرانه در باغ رصدخانه»، «من و خزان و تو» افزود: واقعیت این است که وضعیت دسترسی مخاطب به شعر در زمانه ما مناسب نیست و نسبت به چند دهه قبل هم بهتر نشده است؛ شاعرانی مثل اخوان ثالث و بیژن جلالی تقریباً همه کتاب‌هایشان را با خرج خودشان چاپ کردند. زمانی که کتاب شعر اخوان چاپ می‌شد،

مفتون امینی با نام اصلی یدالله مفتون امینی در آغاز شاعری کلاسیک و کهن‌پرداز بود، اما بعدها - به‌ویژه طی سال‌های پس از انقلاب - به شعر بی‌وزن و قالب نوپردازانه روی آورد. دریاچه، یک تاکستان احتمال، عصرانه در باغ رصدخانه و سرمه‌فام و خط نستعلیق از جمله دفترهای شعری مفتون امینی‌اند.

کد مطلب 1686620

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