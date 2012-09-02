اعتقادی به انتشار کلیات شعر ندارم

مفتون امینی شاعر 86 ساله در گفتگو با مهر، از تصمیمش برای به چاپ سپردن شعرهایش با تقسیم بندی موضوعی خبر داد و گفت: قصد دارم آن دسته از شعرهایم را که جنبه حماسی دارد در یک کتاب، شعرهایی که جنبه عاشقانه و اجتماعی دارد در یک کتاب و آن دسته که رنگ حکمت و فلسفه دارد در یک کتاب به چاپ برسانم.

وی افزود: من معتقد نیستم که یک شاعر کلیات شعرش را به صورت یکجا و در یک کتاب منتشر کند؛ چون با این روش، شعرها همدیگر را خنثی می‌کنند.

شاعر «تاکستان احتمال» و «سپیدخوانی روز» اضافه کرد: به هر حال من شعرهایی دارم که در جوانی سروده‌ام و بعد که کمی به قول بعضی‌ها فکرم پخته شد، رنگ و بوی شعرهایم نیز عوض شد. اگر این شعرها به صورت کلیات منتشر شود، مخاطب گیج می‌شود و از خود می‌پرسد: بالاخره حرف اصلی این شاعر چیست؟

امینی گفت: در مورد نشر این کتاب‌ها هم فکر کرده‌ام، ولی مشکل اصلی در زمینه کار شعر، پخش کتاب‌های آن است. البته آنهایی که به کارهای من علاقه دارند، کتاب را پیدا می‌کنند و می‌خوانند ولی اینها عده‌ای محدود هستند، مشکل اصلی درباره به قول معروف اکثریت خاموش است.

سراینده «عصرانه در باغ رصدخانه»، «من و خزان و تو» افزود: واقعیت این است که وضعیت دسترسی مخاطب به شعر در زمانه ما مناسب نیست و نسبت به چند دهه قبل هم بهتر نشده است؛ شاعرانی مثل اخوان ثالث و بیژن جلالی تقریباً همه کتاب‌هایشان را با خرج خودشان چاپ کردند. زمانی که کتاب شعر اخوان چاپ می‌شد،

مفتون امینی با نام اصلی یدالله مفتون امینی در آغاز شاعری کلاسیک و کهن‌پرداز بود، اما بعدها - به‌ویژه طی سال‌های پس از انقلاب - به شعر بی‌وزن و قالب نوپردازانه روی آورد. دریاچه، یک تاکستان احتمال، عصرانه در باغ رصدخانه و سرمه‌فام و خط نستعلیق از جمله دفترهای شعری مفتون امینی‌اند.