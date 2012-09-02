  1. بین الملل
۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

رویترز خبر داد:

پلیس آمریکا درصدد برگزاری تظاهرات گسترده است

پلیس آمریکا درصدد برگزاری تظاهرات گسترده است

یک خبرگزاری غربی از برنامه ویژه پلیس آمریکا و دیگر فعالان سیاسی این کشور برای برگزاری تظاهرات گسترده همزمان با برگزاری مجمع ملی دموکرات ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تظاهرات بزرگی که قرار بود همزمان با برگزاری مجمع ملی جمهوریخواهان آمریکا در فلوریدا برگزار شود، انجام نشد اما با این وجود فعالان سیاسی اعلام کرده اند که انتظار دارند تظاهراتی بزرگتر از آنچه برای فلوریدا برنامه ریزی شده بود همزمان با برگزاری مجمع ملی دموکرات ها در "شارلوت" انجام می شود برگزار گردد.

مقامات پلیس حاضر در کارولینای شمالی اعلام کرده اند که در حال آماده سازی خود برای برگزاری تظاهرات چند هزار نفری هستند و امیدوارند که دیگر فعالان سیاسی نیز به این تظاهرات ملحق شوند.

بر اساس برنامه اعلام شده اولین تظاهرات نیروهای پلیس، امروز یکشنبه برگزار می شود و در همین رابطه "آنتونی فاکس" شهردار شارلوت از آمادگی خود برای برگزاری این تظاهرات خبر داد.

از سوی دیگر در حدود 80 گروه که با یکدیگر متحد شده اند اعلام کرده اند که قصد برگزاری تظاهراتی به طول 5 کیلومتر در وال استریت در نیویورک را دارند.

فعالان سیاسی نیز اعلام کرده اند که قصد تجمع در برابر مراکزی چون "بانک آمریکا"، "دوک انرژی"، "مرکز فعالیت ولز فارگو" و ... در اعتراض به بی عدالتی های موجود در آمریکا از جمله شهریه های بالای دانشگاه ها و بدهکاری دانشجویان را دارند.

ترتیب دهندگان این تظاهرات انتظار دارند که چندین هزار نفر از مردم و گروه های سیاسی مختلف در تظاهرات امروز شرکت کنند. این افراد در تلاش هستند تا فعالیت خود را با فعالیت جنبش های آشوب طلب که در سالهای اخیر مراکزی مختلفی را تخریب کرده و موجب انحراف جریان های سیاسی شده اند، جدا سازند.  

در همین رابطه اعلام شده که تظاهرات امروز در شارلوت صلح آمیز و به دور از خشونت خواهد بود.

کد مطلب 1686658

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