نمایشگاه حدیث بندگی در بقاع متبرکه کردستان برپا شد

حجت الاسلام محمود یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایشگاه از تاریخ 11شهریور در شش امامزاده و بقعه متبرکه استان برپا و به مدت یک ماه دایر است.

وی افزود: در این نمایشگاه 18 پوستر از هنرمندان استان، با موضوعات مختلف از جمله تبیین فرهنگ نماز در امامزاده و بقاع متبرکه استان در معرض بازدید علاقمندان قرار گرفته است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف استان کردستان اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف ترویج و تبیین فرهنگ نماز و بیان اهمیت و آثار نماز برای اقشار مختلف به خصوص جوانان و نوجوانان به نمایش گذاشته شده است.

حجت الاسلام یوسفی در ادامه با بیان اینکه جوانان از اقشار تاثیرگذارجامعه به شمار می روند و نیاز به ترویج فرهنگ اقامه نماز در این قشر لازم است، افزود: رسانه ها به ویژه صدا و سیما یکی از ارگان های تعیین کننده و مهم در این عرصه است که باید تمام تلاش خود را به کارگیری کند.

وی با اشاره به فلسفه اقامه نماز در دین اسلام، از نماز به عنوان ستون دین اسلام نام برد و عنوان کرد: ترویج این فرهنگ در بین اقشار مختلف جامعه مهمترین وظیفه تمامی نهادها و ارگانهای مختلف است چرا که نماز امری واجب و به فرموده قرآن برای مومنان امری قطعی و مسلم است، دارویی شفابخش برای هر درد بی درمان و کلید پیروزی برای رسیدن به هر موفقیت الهی است.