محاکمه "توفیق عکاشه" به اتهام تحریک به قتل محمد مرسی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاقتصادیه عربستان، دادگاه جنایی قاهره امروز محاکمه توفیق عکاشه مجری شبکه تلویزیونی الفراعین را به اتهام تحریک به کشتن محمد مرسی رئیس جمهور مصر آغاز کرد.

برنامه های این شبکه تلویزیونی پس از انتقادات شدیدی که از رئیس جمهور مصر و اخوان المسلمین به عمل آورده بود توسط نهاد ویژه دولت در امور نظارت بر شبکه های تلویزیونی متوقف شد.

به گفته این نهاد، شبکه تلویزیونی فراعین قوانین مربوط به شبکه های تلویزیونی را زیر پا گذاشته است. عکاشه متهم به نشر اکاذیب، اهانت به محمد مرسی و انتشار اخبار ضد امنیتی است. در صورتی که اتهامات عکاشه اثبات شود وی به چندین سال زندان محکوم خواهد شد.