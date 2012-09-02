

حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:‌ آنچه که مربوط به تلاش دشمنان جمهوری اسلامی ایران برای اعمال سیاست های ایران هراسی که در منطقه و تا حدودی در سطح جهان است، تا قبل از این اجلاس هم شکست خورده بود و در این خصوص دلایل فراوانی وجود دارد که این تلاش ها هیچگونه تاثیری را در انزوای جمهوری اسلامی ایران نداشته است.



وی در خصوص پیام این اجلاس گفت:‌ این اجلاس بار دیگر در سطح بین‌المللی مهر تاییدی بر این زد که اعمال فشارهای یک جانبه آمریکا با هدف انزوای جمهوری اسلامی فاقد کارایی بوده و یک بار دیگر با حضور دو سوم اعضای سازمان ملل متحد در غالب جنبش غیرمتعهدها مورد تایید قرار گرفت.



عبداللهیان با بیان اینکه این جنبش با یک رسالت مهمی توسط بنیانگذارانش شکل گرفته است، تصریح کرد: ما مصمم هستیم در دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بر این جنبش، آرمان های واقع بینانه‌ای که بنیانگذاران این جنبش درپی تحقق آن بوده اند را احیا کنیم و جنبش غیرمتعهدها را به یک مجموعه ای که برای بحران ها و مسائل بین‌المللی و منطقه ای طرح و پیشنهاد و در هر موضوع کارگروه فعالی را داشته باشد تبدیل کنیم تا بتواند با همفکری مشترک و ظرفیت بسیار بالایی که این کشورها دارند برای برون رفت جهان از مشکلات گام جدی و اساسی بردارند.



معاون وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدارهایشان با روسای کشورها و دبیرکل سازمان ملل متحد در کنار طرح موضوعات مختلف منطقه و جهانی در خصوص بحران سوریه مطرح کردند، در موضوع سوریه نیز هیچ کشوری مستحق تر از اعضای جنبش عدم تعهد نیستند که با یک ساز و کار مناسب به برون رفت از مشکلات در سوریه و منطقه کمک کند.



