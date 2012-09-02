رسالت بسیج استادان اصلاح و هدایت دانشگاه ها به سمت اسلامی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب صلاحی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه اجلاس سالانه استادان بسیجی دانشگاه های کشور آغاز در جمع اساتید بسیجی کشور با اشاره به اینکه در این برهه حساس کشور مورد هجوم نظام استکبار قرار گرفته است، اظهار کرد: در این برهه حساس زمانی، رسالت دانشگاه ها و حوزه های علمیه برای استقرار تمدن اسلامی دو چندان است.

صلاحی با بیان اینکه سازمان بسیج استادان کشور در راستای تحقق دانشگاه های اسلامی نیازمند مولفه های نیروی انسانی، فضا، متن و مدیریت است، تصریح کرد: سه مولفه فضا، متن و مدیریت در سایه تامین نیروی انسانی شکل می گیرد و در راس این نیروهای انسانی هئیت های علمی دانشگاه ها هستند.

رئیس سازمان بسیج استادان کشور از ختصاص بودجه مناسب در بخش راه اندازی 120 کانون فرهنگی پژوهشی اساتید در دانشگاه ها خبر داد.

تشکیل حلقه های علمی با تاسی از سیره پیامبر(ص) دنبال می شود

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به این مطلب که برای تحقق دانشگاه های اسلامی تشکیل حلقه های علمی با تاسی از سیره پیامبر(ص) دنبال می شود، تصریح کرد: در حال حاضر 934 حلقه علمی با هدف دانشجو پروری، نخبه پروری، ایجاد ارتباط صحیح بین دانشجو و استاد در سطح کشور راه اندازی شده است.

رئیس سازمان بسیج استادان کشور ادامه داد: به منظور ارتقای سطح علمی حلقه های علمی دانشگاه ها سازمان بسیج استادان با وزارت نفت اقدام به انعقاد تفاهم نامه ای در راستای تقویت بازده فعالیت های علمی و صنعتی در سطح دانشگاه های کشور منعقد شده است.

تحول در علوم انسانی تغییر در حوزه مهندسی هر جامعه است

وی با اشاره به این مطلب که تحول در حوزه علوم انسانی از جمله فعالیت هایی است که در سازمان بسیج استادان کشور دنبال می شود، بیان داشت: تحول در علوم انسانی تغییر در حوزه مهندسی هر جامعه است که در این راستا 24 کارگروه تحول در علوم انسانی تشکیل شده است.

صلاحی افزود: تا کنون در این کار گروه ها 179 نظریه اساتید برجسته حوزه علوم انسانی شناسایی و جمع آوری شده است.

وی در همین زمینه ادامه داد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه تحول در علوم انسانی می توان به حوزه تحول در علوم انسانی از منظر قرآن کریم اشاره کرد که در این راستا حوزه های مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی، روانشناسی به منظور تدوین الگوی اسلامی در چار چوب قران کریم در مدت 4 ماه آینده تدوین و ارائه می شود.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: در حال حاضر بیش از 120 نفر از اساتید برجسته دانشگاه های سراسر کشور با آموزش های عملی مقابله با جنگ نرم با هدف تقویت افسران جنگ نرم در 6 کارگروه فعالیت می کنند.

تدوین شناسنامه فرهنگی و علمی برای هر یک از دانشگاه های کشور

وی همچنین خواستار تدوین شناسنامه فرهنگی، علمی، سیاسی برای هر یک از دانشگاه های سراسر کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی هر دانشگاه شد.

صلاحی با بیان اینکه 80 درصد اساتید بسیجی در حلقه های صالحین ساندهی شده اند، افزود: اساتید بسیجی ساماندهی شده در حلقه های صالحی با رشته های حوزه معارف اسلامی آشنا می شوند و در حوزه معارف اسلامی به تخصص می رسند.

برگزاری همایش بیداری اسلامی در سطح دانشگاه های جهان اسلام

وی همچنین از برگزاری همایش بیداری اسلامی در سطح دانشگاه های جهان اسلام در پاییز جاری در کشور بیروت خبر داد و گفت: در این همایش 200 نفر از اساتید و دانشجویان برجسته کشور و 300 نفر از اساتید برجسته جهان اسلام شرکت می کنند.

همایش بیداری اسلامی با محور بومی سازی مردم سالاری دینی برپا می شود

وی در همین زمینه از برگزاری همایش بیداری اسلامی در سال 92 با حضور بیش از 2 هزار نفر در تهران خبر داد و افزود: هدف از برگزاری همایش های بیداری اسلامی در بیروت و تهران بررسی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی جهان اسلام با محوریت بومی سازی مردم سالاری دینی برگزار می شود.

برگزاری کنگره شهدای هسته ایران طی سه ماه آینده

صلاحی همچنین از برگزاری کنگره شهدای هسته ایران در سه ماه آتی به همت سازمان بسیج اساتید خبر داد و بیان داشت: همزمان با برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای هسته ای 5 کتاب با محوریت شهدای هسته ای کشور رو نمایی می شود.

گفتنی است، اجلاس سالیانه استادان بسیجی با حضور مسئولین کشوری و لشکری و 1000تن از استادان و اعضای هئیت علمی دانشگاه های سراسر کشور در مشهد مقدس در حال برگزاری است.

در مراسم افتتاحیه این اجلاس، سردار پاسدار محمدعلی جعفری "فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، سردارمحمد رضا نقدی"رئیس سازمان بسیج مستضعفین"، فرهاد دانشجو"وزیر علوم، تحقیقات و فناوری"، خسرو دانشجو "رئیس دانشگاه آزاد" و حجت‌الاسلام محمد محمدیان "رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها" شرکت می کنند.

همچنین مهمانان مراسم اختتامیه اجلاس سالیانه بسیج اساتید که 15 شهریور برگزار می شود نیز سعید جلیلی"دبیر شورای عالی امنیت ملی"و حجت الاسلام مصطفی پور محمدی"رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور خواهند داشت.