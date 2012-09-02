سوانح رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان پنج کشته بر جای گذاشت

سرهنگ علیرضا رضوی خبیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه چهار نفر از هموطنانمان بامداد امروز و یک نفر در روز گذشته بر اثر واژگونی خودرو در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان سمنان جان خود را از دست دادند، افزود: واژگونی خودروها بر اثر خستگی و خواب آلودگی مهمترین عامل حوادث رانندگی در مسیر تهران - مشهد بوده است.

وی در تشریح این سوانح رانندگی منجر به فوت، اظهار داشت: این حوادث شامل دو فقره در راه های شاهرود و یک فقره واژگونی در محور گرمسار بود که بر اثر آن چهار سرنشین این خودروها جان باختند.

رئیس پلیس راه استان سمنان همچنین افزود: در روز گذشته نیز بر اثر واژگونی خودرویی در یکی از راه های فرعی شهرستان شاهرود یک نفر فوت شد.

رضوی خبیر با بیان اینکه یکنواختی جاده و استراحت نکردن رانندگان در این مسیرها موجب واژگونی خودروها می شود، به رانندگان عبوری از راه‌های این استان توصیه کرد به علت کویری بودن این استان در فواصل مختلف دقایقی استراحت و سپس ادامه مسیر دهند و کمربند ایمنی را برای تمام سرنشینان خودرو استفاده کنند.

وی با اشاره به استفاده از دوربین های کنترلی در این مسیر از رانندگان خواست تا از سرعت و سبقت غیرمجاز، خوردن و آشامیدان و نیز استفاده از تلفن همراه حین رانندگی خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان در پایان ضمن تاکید بر پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی اظهار داشت: رانندگان وسایل نقلیه عمومی برای حفظ جان و سلامت مسافران و پیشگیری از بروز هر گونه سوانح باید به دقت قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

به گزارش مهر: بیش از 550 کیلومتر از مسیر 900 کیلومتری تهران - مشهد از استان سمنان می گذرد.