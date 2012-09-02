محمدهادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه تیم‌ها و نفرات بسیار خوبی از استان‌های مختلف کشور در نخستین دوره مسابقات رزمی قهرمانی کشور در استایل بادی کنتاکت در شهر مقدس قم حضور یافته و با یکدیگر به رقابت پرداختند.



وی ادامه داد: سطح برگزاری رقابت‌ها آنقدر بالا و نزدیک بود که متاسفانه بر خلاف تصور تیم قم در این مسابقات به دلیل داشتن چند رقیب جدی، نتوانست از فرصت میزبانی برای کسب عنوان قهرمانی بهره ببرد اما در مجموع تجربه بسیار خوبی برای رزمی‌کاران قمی خواهد بود.



سالن شهید حیدریان قم میزبان رزمی‌کاران شاخص کشور



دبیر هیئت ورزش‌های رزمی استان قم اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی فدراسیون ورزش‌های رزمی کشورمان، رزمی‌کاران مدعی قهرمانی کشور در شهر مقدس قم، در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان،‌ جوانان و بزرگسالان به میزبانی هیئت ورزش‌های رزمی استان قم پیکار کردند.



وی با اشاره به رده‌های سنی این مسابقات و همچنین اوزانی که شرکت کننده در پیکارهای رزمی قهرمانی کشور در آن با یکدیگر مسابقه دادند، عنوان داشت: این مسابقات در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.



رشیدی با اشاره به حضور چهره‌های آینده دار رزمی کشور در این دوره از پیکارها از 18 استان کشور، یاد آور شد: رقابت‌های رده سنی نونهالان این دوره از پیکارها، در اوزان منهای 20، 25، 30، 35، 40 و 45 کیلوگرم از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و نفراتی در آن رقابت کردند که قطعا در آینده موجب سربلندی ورزش رزمی کشورمان در سطوح مختلف داخلی و برون مرزی خواهند بود.



مقام سوم قم در نخستین دوره بادی‌کنتاکت قهرمانی کشور



وی اظهار داشت: همچنین مسابقات در رده سنی نوجوانان در اوزان منهای 30، 35،‌40، 45، 50، 60 و به اضافه 60 کیلوگرم دارای بهترین کیفیت بود و این رزمی‌کاران می‌توانند به زودی جا پای بزرگان ورزش رزمی کشور بگذارند.



دبیر هیئت ورزش‌های رزمی استان قم اضافه کرد: در رده سنی جوانان نیز مدعیان کسب عناوین اول و مدال طلا، در اوزان منهای 45، 50، 55، 60، 65، 70، 75، 80 و به اضافه 85 کیلوگرم در سالن شهید حیدریان قم با یکدیگر مسابقه دادند.



وی ادامه داد: سر انجام رقابت‌های رده سنی بزرگسالان برگزار شد و شرکت کنندگان در این رده سنی نیز برای به دست آوردن نشان طلا در اوزان منهای 55، 60، 65، 70، 75، 80، 85، 90 و به اضافه 95 کیلوگرم به روی رینگ رفتند.



رشیدی بیان داشت: نزدیک به 230 رزمی‌کار در قالب تیم‌هایی از 18 استان کشور به میزبانی هیئت ورزش‌های رزمی استان قم با یکدیگر به رقابت پرداختند که سر انجام در بخش تیمی، بوشهر در جایگاه نخست ایستاد، آذربایجان شرقی نایب قهرمان شد و مقام سوم به تیم هیئت ورزش‌های رزمی استان قم رسید.

