  1. اقتصاد
۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

با حکم بهمنی ؛

ابوالحسنی معاون اقتصادی بانک مرکزی شد

ابوالحسنی معاون اقتصادی بانک مرکزی شد

با حکم رئیس کل بانک مرکزی ، اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون اقتصادی بانک مرکزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی دکترمحمود‌ بهمنی‌ رئیس کل بانک مرکزی ، دکتراصغر ابوالحسنی هستیانی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی منصوب شد.

دکتر ابوالحسنی پیش از این به عنوان معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای قانون کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام وظیفه می کرد.

بانک مرکزی بیش از 10 ماه بود که معاون اقتصادی نداشت. آخرین معاون اقتصادی بانک مرکزی حسین قضاوی بود، ضمن اینکه بانک مرکزی پس از برکناری سید حمید پورمحمدی در پی وقوع فساد بزرگ مالی، دیگر قائم مقامی به صورت رسمی نداشته است.


 

کد مطلب 1686801

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