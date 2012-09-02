مرمت مدرسه تاریخی بقیة الله الاعظم گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی صبح یکشنبه در بازدید از این مدرسه افزود: تاکنون قریب به 600 میلیون تومان برای این بنای تاریخی خرج شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس قراردادی که با اداره کل میراث فرهنگی گلستان بسته شده است، اوایل مهرماه سال جاری مرمت و تعمیر این مدرسه علمیه به پایان خواهد رسید.

حجت الاسلام ملکی مدیر حوزه علمیه گلستان نیز گفت: حــوزه علمـیه بقـیةالله الاعـظم(عج) (سـفیران هدایت) گـرگان در سال 88 تاسیس و در مهرماه 88 با ثبت نام و پذیرش 30 نفر، فعالیت آموزشی خود را در مقطع کارشناسی تبلیغ (سطح 2 ) آغـاز کرد.



وی اظهار داشت: این حـوزه علمـیه که سـال اول تأسیــس را در مـکانـی استیجاری فعالیت می کرد با عنایت ویژه حضرت ولی عصر(عج) و پیگیری سـازمان اوقـاف و امـور خیـریـه به مـدرسـه علمـیه و تاریخـی عـمادیه گرگان، واقع در کوی دربنـو، نقل مکان کرده و با احیای آن مـدرسه علمیه که میـراث تاریـخ و فرهـنگ منطقه بشمار می آید، فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی خود را ادامه می دهد.



وی یادآور شد: این بنای تاریخی بیش از 500 سال قدمت دارد.