دو کشته و 29 مصدوم در اثر سوانح رانندگی آذربایجان شرقی

حبیب حسینقلی زاده به خبرنگار مهر گفت: در اثر تصادف عصر دیروز یک دستگاه خودرو پراید با یک دستگاه خودرو پژو در جاده میانه - قره چمن دو نفر جان باختند.



حسینقلیزاده افزود: این سانحه 4 مصدوم داشت که دقایقی پس از وقوع توسط آمبولانس های فوریت های پزشکی میانه به بیمارستان میانه منتقل شدند.



وی گفت: روز گذشته نیز در اثر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو در کیلومتر هشت جاده جلفا- سیه رود سه نفر مصدوم شده و به بیمارستان هادی شهر انتقال یافتند.



مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همچنین از مصدوم شدن سه نفر در اثر برخورد یک دستگاه نیسان با یک دستگاه پژو در جاده بستان آباد - سراب حوالی روستای کردکندی و انتقال مصدومان به بیمارستان بستان آباد خبر داد.



حسینقلیزاده گفت: برخورد یک دستگاه پژو با یک دستگاه لکسوز در جاده جلفا - هادی شهر در سه راهی گرگر چهار مصدوم برجای گذاشت که به بیمارستان هادی شهر منتقل شدند.



وی یادآورشد: در کیلومتر دو جاده بستان آباد - سراب نیز برخورد یک دستکاه ال 90 با تریلر موجب مصدوم شدن هفت نفر شد که مصدومان به بیمارستان بستان آباد انتقال یافتند.



همچنین در سانحه برخورد یک دستگاه پیکان با یک دستگاه پژو در جاده تیکمه داش - قره چمن نیز هشت نفر مصدوم شدند که توسط آمبولانس های مرکز فوریت های پزشکی منطقه به بیمارستان بستان آباد انتقال یافتند.