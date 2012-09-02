پایگاه های جاده ای اورژانس قم مجهز به اتوبوس امدادی و آمبولانس شدند

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اورژانس قم طبق یک طرح مصوب کشوری 32 پایگاه دائمی در اختیار دارد که تعداد 16 پایگاه آن جاده ای است و در حال حاضر در همه جاده های قم به سایر شهر ها و حتی بخش های استان نیز پایگاه داریم.

وی افزود: خدمات اورژانس خدماتی دائمی است و اینگونه نیست که در یک مقطعی از سال تعداد پایگاه های کاهش یا افزایش یابد، به همین جهت این جایگاه های کنونی در تمامی طول سال در حال فعالیت هستند.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم تاکید کرد: امسال همه این پایگاه ها به خصوص پایگاه های جاده ای به یک دستگاه اتوبوس و آمبولانس و تجهیزات لازم مجهز شده اند، و در هر پایگاه تعداد شش نفر نیروی متخصص وجود دارند که به صورت شیفتی و در هر شیفت 2 نفر آماده خدمات رسانی هستند.



وی با اشاره به اینکه تقریبا همه نیروهای مرکز اورژانس به خصوص در محورهای استان نیروهای تحصیل کرده و دانشگاهی اند، گفت: برای تعداد کمی هم که از تحصیلات کمتری برخوردارند برنامه های برای بالا بردن تخصصشان داریم.

فراهانی با تاکید بر اینکه سال گذشته در مجموع 32 پایگاه در محورهای استان و مناطق شهری داشتیم، در آینده ای نزدیک نیز تعداد 2 پایگاه شهری اضافه می شود، گفت: با توجه به وقوع حوادث متعدد در آزاد راه قم - تهران، در پایگاه های ورودی این محور نیز تجهزات لازم، اتوبوس و آمبولانس های امدادی قرار گرفته است.