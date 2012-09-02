مسابقات قرآن کریم مراکز استعدادهای درخشان منطقه پنج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد صبح یکشنبه در حاشیه آئین افتتاحیه این مسابقات به خبرنگاران گفت: دراین مسابقات دانش آموزان پسر دوره های راهنمایی و متوسطه استانهای اصفهان، یزد، خوزستان، چهارمحال بختیاری وکهگیلویه وبویراحمد حضور دارند.

پرویز طاهری افزود: 159دانش آموز برگزیده این استانها در رشته های قرائت، حفظ، معارف و حفظ، باهم رقابت می کنند.

وی بیان داشت: این کنگره از12 تا14 شهریور به مدت سه روز دراردوگاه شهید بهشتی یاسوج برگزار می شود.

طاهری عنوان کرد: منتخبان این کنگره، در مسابقات کشوری قرآن کریم حضور می یابند.