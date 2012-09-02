اجرای طرح جدید مسکن در تهران/ خانه فرسوده بدهید، خانه نوساز بگیرید

مجید کیان پور در گفتگو با مهر در خصوص اجرای پروژه کلید به کلید در بافت فرسوده، اظهار داشت: ساخت یک پروژه 230 واحدی را در محله سیروس تهران به صورت الگو شروع کرده ایم که در یک ماه آینده عملیات اجرایی آن شروع می شود و سعی داریم که با استفاده از این پروژه در نوسازی محله ای تاثیر گذار باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این طرح کلید به کلید نام دارد و هریک از اعضای محله که تمایل داشته باشند، واحد خود را به ما تحویل می دهند و یک واحد نوساز از این پروژه را تحویل می گیرند.

وی با بیان اینکه در این طرح بافت فرسود در قالب یک محله جدید شکل می گیرد، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که 400 واحد دیگر را در همین محله در چند ماه آینده کلنگ زنی کنیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص تفاهم نامه این شرکت با سازمان مدیریت بحران، اظهار داشت: تفاهم نامه ای سال گذشته به امضاء رسید که ما همچنان برای اجرای این تفاهم نامه منتظر سازمان مدیریت بحران هستیم.

وی افزود: براساس این تفاهم نامه به ازای تخریب هرپلاک در بافت فرسوده، تسهیلات داده می شود اما تاکنون موفق به اجرای این تفاهم نامه نشده ایم.

معاون وزیر راه وشهرسازی، تصریح کرد: این تفاهم نامه 2 میلیون تومان برای 50 هزار واحد در سال گذشته بود که امسال پیگیری می کنیم تا به مرحله اجرا برسد.

وی افزود: زمینه سرمایه گذاری در بافت فرسوده فراهم است و تمام سازندگان ذی صلاح می توانند وارد این پروژه ها شوند.