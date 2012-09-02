روشنایی شش درصد از کارگاههای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حسین زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این کارگاهها 12 درصد از کل شاغلان کارگاههای استان مشغول به کار هستند.

وی بیان کرد: روشنایی نامناسب در محیط کار ضمن ایجاد بیماریهای چشمی و عوارض روانی، می تواند به افزایش حوادث در محیط کار و کاهش بهره وری منجر شود.

حسین زاده با بیان اینکه برنامه های کنترل روشنایی محیط های شغلی از اولویت های مهم واحد بهداشت حرفه ای است، تصریح کرد: تمامی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در شبکه ها، مراکز بهداشت و تشکیلات بهداشت حرفه ای کارخانجات باید با اتخاذ برنامه های کنترلی در بهبود شاخص های این بخش تلاش کنند.

وی افزود: در همین راستا، کارگاه یک روزه اندازه گیری و کنترل روشنایی محیط های صنعتی با هدف افزایش توانمندی بازرسان بهداشت حرفه ای در یاسوج برگزار شد.