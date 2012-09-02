طی پنج سال تنها 89 نفر به جمعیت بندرگز اضافه شده است

قدرت الله عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرجمعیت ترین شهراستان گرگان با 462 هزار و 455 نفر و کم جمعیت ترین شهراستان بندرگز با 46 هزار و 315 نفر اعلام شدند.

وی اظهار داشت: طبق آمارسرشماری درسال 90 جمعیت استان از یک میلیون و617 هزارنفر با نرخ رشد 1.9 به یک میلیون و777هزارنفر رسید که رتبه جمعیتی استان را از 16به 14 ارتقا داد.

وی افزود: بر اساس همین آمارتراکم جمعیتی استان درسال 85 درسطح 80 نفر بود درسال 90 به 87 نفر رسید و براساس آمار کشوری تهران با 890 در کیلومتر مربع متراکم ترین استان کشور واستان های سمنان ،خراسان ویزد کم تراکم ترین استان های کشور اعلام شده اند.

عابدی اظهار داشت: ساختار جنسیتی جمعیت درسال 85 در کشور 50.9 درصد شامل مردان بود و بقیه زنان ولی درسال 90 این آمار 50.4 درصد مردان وبقیه را زنان تشکیل می دادند و این آمار در گلستان 49.91 درصد را مردان و 50.9 درصد را زنان تشکیل می دادند.

عابدی تصریح کرد: در سال 85 نزدیک به 68 درصد جمعیت کشور را شهرنشینان و درهمان سال جمعیت شهرنشین گلستان 49.21 درصد بود که این آمار در سال 90 درجمعیت شهرنشینی کشور به 71.4 درصد رسید و در گلستان به 50.99 درصد رسید وبقیه را روستا نشینان تشکیل دارند.

وی درصد متوسط رشد سالانه جمعیت کشور را 2.14 درصد و استان را 2.65 درصد عنوان کرد و گفت: جمعیت روستا نشین ما به دلیل الحاق برخی روستا ها به شهر ها کاهش پیدا کرد .

وی قم را با 95 درصد بالاترین جمعیت شهرنشین کشور اعلام کرد و تهران نیز با 92.8 دهم درصد پس از قم دربالاترین رتبه شهرنشینی قرار دارد.

عابدی استان های گلستان، هرمزگان وسیستان وبلوچستان را دارای بالاترین جمعیت روستا نشین کشوراعلام کرد و گفت: گرگان با 74.4 درصد بالاترین جمعیت روستا نشین ، بندرترکمن وبندرگز هم به ترتیب با 66 و55درصد بالاترین جمعیت روستا نشین استان هستند.