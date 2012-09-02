گلکار: از دو جودوکار راضی هستم/ تکرار اشتباه فینال پارالمپیک پکن به ما ضربه زد

خسرو گلکار در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن با بیان اینکه توانایی اعضای تیم جودوی اعزامی به بازی‎های پارالمپیک و انتظارات از آنها بیشتر از نتایج کسب شده بود، اظهار داشت: به جز دو نفر که به اندازه خود تلاش کردند و در حد خود هم به نتیجه‎ای خوب دست یافتند، از عملکرد دیگر اعضای تیم جودو راضی نیستم.

وی با بیان اینکه روی مدال آوری 2 تا 3 جودوکار حساب کرده بودیم، اظهار داشت: سعید رحمتی که مدال نقره پارالمپیک پکن را کسب کرد یکی از امیدهای صد درصد ما برای مدال بود. فقط در مورد کسب مدال او چند درصد شک داشتیم وگرنه اطمینان داشتیم که این جودوکار روی سکو می‎رود اما حذف او در روز نخست مسابقات، بزرگترین ضربه را زد چون از نظر روحی روی مجموعه تیم تاثیر گذاشت.

سرمربی تیم جودو جانبازان و معلولان در بازی‏های پارالمپیک لندن با اشاره به عملکرد دیگر اعضای این تیم خاطرنشان کرد: از حمزه ندری راضی هستم. او سه ماه پیش به خاطر آسیب دیدگی از ناحیه ترقوه جراحی شد اما با وجود کتف آسیب دیده و استفاده از آمپول بی حسی عالی کار کرد. ندری حتی برای تعیین مقام سوم مقابل حریف کوبایی که 30 کیلو بیشتر از خودش وزن داشت با یک اخطار بازنده شد.

گلکار از عملکرد سید امیر نتایج هم ابراز رضایت کرد و گفت: نتاج و عساکره هر دو کاندیدای مبارزه در وزن 90 کیلوگرم بودند. به همین دلیل پیش از اعزام به لندن میان آنها یک مسابقه داخل اردویی برگزار کردیم که طی آن عساکره پیروز شد. به همین دلیل قرار شد عساکره در وزن 90 و نتاج در وزن 81 کیلوگرم مبارزه کنند. نتایج از تمام توانش در مسابقات استفاه کرد. ما هم از عملکردش راضی هستیم.

وی تاکید کرد: اما عملکرد دیگر جودوکاران خیلی قابل قبول نبود. در وزن 100- کیلوگرم، حامد علیزاده تا قبل از فینال خوب کار کرد. البته وقتی مقابل جودوکار کره‎ای باخت، در رقابت برای تعیین مقام سومی داور به نفع حریف برزیلی‎اش قضاوت کرد و در نهایت با اخطار باخت اما در کل از او راضی نیستم.

سرمربی تیم جودو جانبازان و معلولان بابیان اینکه هانی عساکره همیشه در نوسان است، اظهارداشت: او مقابل حریف مغولستانی‎اش خوب کار کرد اما در رقابت با نماینده آرژانتین برای مدال برنز 180 درجه فرق داشت.

گلکار یادآور شد که محمد علی شنانی هم یکی از جودوکارانی بود که روی مدال او حساب شده بود اما خیلی ضعیف کار کرد.

وی تصریح کرد: طی هفت هشت سال گذشته این برای نخستین بار است که ما در مسابقاتی شرکت می‎کنیم و دست خالی از آن باز می‎گردیم. البته فکر می‎کنم ما از همانجایی ضربه خوردیم که در پارالمپیک پکن اجازه نداد رحمتی مدال طلا بگیرد. رحمتی در فینال پکن با عجله کار کرد و به همین دلیل باخت و طلا نگرفت. به او تاکید کرده بودیم دوباره مرتکب این اشتباه نشود اما تکرار آن باعث شد خودش خیلی زود حذف شود و عملکرد دیگر اعضا هم تحت تاثیر قرار بگیرد.

سرمربی تیم جودو جانبازان و معلولان خاطرنشان کرد: البته در چند وزن می‎توانستیم از نفرات جایگزین بهتری استفاده کنیم اما برای این کار دست‎مان بسته بود چون طبق قانون باید از نفراتی استفاده می‎کردیم که طی دو سال گذشته در مسابقات بین‎المللی شرکت کرده بودند.

خسرو گلکار با بیان اینکه عملکرد مجموعه جودوکاران باید بررسی شود تا دلایل ناکامی آنها مشخص شود، گفت: البته حضور کم در مسابقات برون مرزی یکی از دلایل است. در سطح آسیا به غیر از بازی‏های پاراآسیایی مسابقات دیگری برگزار نمی‌شود. ما به غیر از این بازی‎ها و بازی‎های پارالمپیک که هر چهار سال یک بار برگزار می‎شوند و مسابقات سالیانه جهانی، در رویداد دیگری شرکت نمی‎کنیم در حالیکه در اروپا مسابقات زیادی در سطح قاره برگزار می‏شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جودو جانبازان و معلولان ایران در پایان سومین روز بازی‎های پارالمپیک با کسب سه عنوان پنجمی توسط حمزه ندری، حامد علیزاده و هانی عساکره و دوعنوان هفتمی توسط سید امیر نتاج و محمد علی شنانی به کار خود پایان داد. این تیم روز سه شنبه به ایران باز می‎گردد.