  1. اقتصاد
۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

فراخوان طراحی آرم شرکت بورس انرژی

مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس انرژی از طراحان و صاحب نظران در طراحی آرم (لوگو) دعوت کرد در طراحی نشانه این شرکت همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بوس انرژی از علاقمندان دعوت می‌کند طرح‌های خود را تا اول مهرماه به شرکت بورس انرژی برای بررسی و انتخاب طرح برتر ارسال کنند.

تکراری نبودن طرح، سادگی، زیبایی و نشا ندهنده مفهوم انرژی (برق،‌ گاز، نفت و دیگر حامل های انرژی قابلیت معامله در این بورس را دارند)، قابلیت اجرا به صورت تک رنگ، استفاده نکردن از خطوط ظریف و باریک برای ملاحظات فنی چاپ و اینکه تغییر اندازه در ماهیت بصری آرم خللی وارد نکند از جمله ویژگی‌هایی است که باید در طراحی به آن توجه کرد.

شرکت در این فراخوان برای همه طراحان، دانشجویان و علاقه مندان آزاد است و طرح‌ها باید به صورت اجرای رایانه‌ای با فورمت ipgارسال شود.

کد مطلب 1686884

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