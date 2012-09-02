فراخوان طراحی آرم شرکت بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بوس انرژی از علاقمندان دعوت می‌کند طرح‌های خود را تا اول مهرماه به شرکت بورس انرژی برای بررسی و انتخاب طرح برتر ارسال کنند.

تکراری نبودن طرح، سادگی، زیبایی و نشا ندهنده مفهوم انرژی (برق،‌ گاز، نفت و دیگر حامل های انرژی قابلیت معامله در این بورس را دارند)، قابلیت اجرا به صورت تک رنگ، استفاده نکردن از خطوط ظریف و باریک برای ملاحظات فنی چاپ و اینکه تغییر اندازه در ماهیت بصری آرم خللی وارد نکند از جمله ویژگی‌هایی است که باید در طراحی به آن توجه کرد.

شرکت در این فراخوان برای همه طراحان، دانشجویان و علاقه مندان آزاد است و طرح‌ها باید به صورت اجرای رایانه‌ای با فورمت ipgارسال شود.