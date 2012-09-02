"شهیدی" از مفاخر علمی ادبی جهان تشیع است/ صداقت در کلام و عمل

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله مهدوی کنی در پیامی به همایش علامه سید جعفر شهیدی گفت: علامه سید جعفر شهیدی یکی از بزرگان و مفاخر علمی شهرستان بروجرد، ایران اسلامی، اسلام و بلکه جهان اسلام است.

در ادامه این پیام آمده است: آنچه پیش و بیش از همه ویژگیهای این بزرگ مرد جلب نظر می کند صداقت در رفتار و گفتار اوست. وی به آنچه می گفت از صمیم قلب باور داشت و همانگونه عمل می کرد که سخن می گفت. این صفت بسیار والا و ارزشمند سبب شده که کلامش تاثیر گذار و کارساز باشد.

تحصیل در حوزه و دانشگاه توفیقی بود که با تلفیق دیدگاههای حوزوی و دانشگاهی به این اندیشمند بزرگ فرصت می داد تا با نگاهی منتقدانه آثار ماندگار خویش را پدید آورد.

علامه شهیدی با بازنگری در اصول اعتقادی و باورهای موروثی خود و نگاه نقادانه و ژرف به تاریخ اسلام و زندگی پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) آثار ماندگاری همچون تاریخ تحلیلی اسلام، پس از پنجاه سال و ... را به جامعه عرضه داشت.

ارزش و اهمیت این آثار از چاپهای متعدد آنها کاملاً آشکار است طوری که تاریخ تحلیلی اسلام و پس از پنجاه سال بیش از چهل بار تجدید چاپ شد و اثر ارزشمند دیگرش زندگی حضرت فاطمه(س) نه تنها بیش از پنجاه بار به چاپ رسیده که به عنوان متن درسی رسمی حوزه های علمیه خواهران برگزیده شده است.

سرچشمه توجه محققان و مردم عامی جامعه به این آثار نه تنها حاصل نگاه منتقدانه، علمی و بی شائبه ایشان به تاریخ است بلکه نشان دهنده شخصیت وارسته و صداقت اوست.

علاوه بر این شیوایی بیان و رسایی کلام وی توجه عام و خاص را به آثار این بزرگ مرد عرصه علم و عمل جلب نموده است. شخصیت علمی علامه شهیدی ابعاد گوناگون و متنوعی دارد وی در زمینه تاریخ، ادبیات فارسی و عرب و اسلام شناسی تبحر خاصی داشته و در هر زمینه ای که به تحقیق پرداخته اند شایستگی و لیاقت خود را به اثبات رسانده اند.

همکاری مستمر این ارزشمند وارسته با موسسه لغتنامه دهخدا، شرح مثنوی و تحقیق و پژوهش در تاریخ اسلام تلاش صادقانه وی در زمینه تقریب مذاهب اسلامی گواه و شاهدی صادق بر این مدعاست.

این عالم اندیشمند ارجمند یکی از مفاخر علمی مذهبی، ادبی ایران اسلامی و جهان تشیع است. بخش اعظم آثار وی به زندگی معصومین (ع) اختصاص دارد که عمق باور ایشان به مذهب بر حق شیعه اثنی عشری را نشان می دهد.

یک شیعه واقعی که ضمن پافشاری بر اعتقادات خود به وحدت مسلمانان توجه نشان می دهد و برای همین در زمینه تقریب مذاهب نیز فعالیت داشته اند.

هر چند نوشته های این بزرگ مرد شیوه تحقیق منصفانه علمی و منتقدانه را آموزش می دهد آنچه بیش از همه بر شاگردان و علاقمندانش تاثیر گذاشته و می گذارد رفتار و کردار منطبق بر گفتار اوست.

صداقت در کلام و عمل و از همه مهمتر کار برای رضای خدا نه برای رسیدن به مقام و شهرت سبب مقبولیت وی در میان همه اقشار اعم از دانشگاهی، حوزوی و .... گردیده است.