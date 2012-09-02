تصویب 3848 مصوبه در شورای اسلامی شهر شهریار برای رفع مشکلات این شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید فرجی با بیان عملکرد شورا در دوره سوم افزود: شورای اسلامی شهر طی 65 ماه بیش از 3848 مصوبه و همچنین 526 جلسه برگزار کرده که این مصوبات شامل شهرسازی، عمرانی و ترافیک، خدمات شهری، اداری و مالی و... بوده است.

وی افزود: با این اقدامات شورای شهر شهریار منشا خدمات ماندگار و ارزنده بوده و زمینه های رضایت شهروندان را به وجود آورده است.

این مسئول عنوان کرد: همواره خدمات رسانی مطلوب و شایسته به شهروندان از الویت های اساسی شورای شهر بوده که در این راستا نیز از ابتدای این دوره اقدامات مهمی صورت پذیرفته است.

فرجی در ادامه اولویت برنامه های شورا و شهرداری را تکمیل پروژه های نیمه تمام، توسعه فضای سبز، تملک و مسیرگشائی و ... دیگر عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به رشد روز افزون جمعیت شهرستان شهریار باید تدابیر لازم برای رفع مشکلات مردم با همکاری تمامی مسئولان شهرستان اتخاذ شود.