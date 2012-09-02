طرح ساماندهی رودخانه کرج با اعتبار 110 میلیارد تومان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده قبل از ظهر شنبه در مراسم اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه که در پارک چمران استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: حدود سه سال است که طرح ساماندهی رودخانه کرج را پیگیری می کنیم که مقرر شد این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.



وی ادامه داد: اعتبار خوبی از طرف شهرداری به طرح بزرگ ساماندهی رودخانه کرج اختصاص داده شده است که بیش از 110 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن توسط شهرداری و بخشی نیز توسط بخش خصوص تامین می شود.



وی ادامه داد: توان و ظرفیت در سازمان پارک ها و فضای سبز کرج در حد مطلوب و استاندارد است.



شهردار کرج گفت: خود مردم حافظ فضای سبز باشند تا بیشترین انرژی ما صرف توسعه و ایجاد فضای سبز باشد.



وی تصریح کرد: سه میلیارد تومان برای بازسازی پارک چمران هزینه شده است که این پارک یکی از بهترین پارک ها بین استان های همجوار البرز محسوب می شود که با رویکرد بسیار مدرن و قابل استفاده برای مردم شهر کرج و تهران ایجاد شده است.



آقازاده افزود: با توجه به اینکه کرج بالاترین نرخ کشور را دارد ولی سرانه فضای سبز آن به 14 متر مربع رسیده است.



شهردار کرج ظهار داشت: این فضای سبز متعلق به مردم است که امیدوارم هستیم که کمترین هزینه را برای نگهداری آن کنیم تا بیشترین هزینه برای توسعه و احداث باشد.