به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده قبل از ظهر شنبه در مراسم اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه که در پارک چمران استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: حدود سه سال است که طرح ساماندهی رودخانه کرج را پیگیری می کنیم که مقرر شد این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.
وی ادامه داد: اعتبار خوبی از طرف شهرداری به طرح بزرگ ساماندهی رودخانه کرج اختصاص داده شده است که بیش از 110 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن توسط شهرداری و بخشی نیز توسط بخش خصوص تامین می شود.
وی ادامه داد: توان و ظرفیت در سازمان پارک ها و فضای سبز کرج در حد مطلوب و استاندارد است.
شهردار کرج گفت: خود مردم حافظ فضای سبز باشند تا بیشترین انرژی ما صرف توسعه و ایجاد فضای سبز باشد.
وی تصریح کرد: سه میلیارد تومان برای بازسازی پارک چمران هزینه شده است که این پارک یکی از بهترین پارک ها بین استان های همجوار البرز محسوب می شود که با رویکرد بسیار مدرن و قابل استفاده برای مردم شهر کرج و تهران ایجاد شده است.
آقازاده افزود: با توجه به اینکه کرج بالاترین نرخ کشور را دارد ولی سرانه فضای سبز آن به 14 متر مربع رسیده است.
شهردار کرج ظهار داشت: این فضای سبز متعلق به مردم است که امیدوارم هستیم که کمترین هزینه را برای نگهداری آن کنیم تا بیشترین هزینه برای توسعه و احداث باشد.
تا پایان سال؛
طرح ساماندهی رودخانه کرج با اعتبار 110 میلیارد تومان اجرایی می شود
کرج – خبرگزاری مهر: شهردار کرج گفت: حدود سه سال است که طرح ساماندهی رودخانه کرج را پیگیری می کنیم و امیدواریم بتوانیم این طرح را که بیش از 110 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تا پایان سال اجرایی کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده قبل از ظهر شنبه در مراسم اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه که در پارک چمران استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: حدود سه سال است که طرح ساماندهی رودخانه کرج را پیگیری می کنیم که مقرر شد این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.
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