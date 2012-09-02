نمایشگاه صنایع دستی اردبیل و انتظارات بی پاسخ/ظرفیتهایی که پنهان ماند

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که از ششم شهریور ماه در محل مجتمع تجاری "شوراسنتر" اردبیل برگزار شد با وجود داشتن 170 غرفه متشکل از معرفی چندین حرفه صنایع دستی ولی بدون بازدید کننده و رسیدن به اهداف مورد نظر به کار خود پایان داد.

صنایع دستی یکی از مهمترین محصولات تولید داخلی و جایگزین مناسب برای نفت در جهت افزایش درآمد و حل مشکلات اقتصادی است، اما هر سال که می گذرد این صنعت مهم رو به فراموشی گذاشته می شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی راهی برای معرفی قابلیتهای این صنعت است ولی عدم برنامه ریزی مطلوب و تصمیمات غیرعلمی و فنی و کارشناسی حتی در محل برگزاری علاوه بر زیر سئوال بردن نقش و اهمیت نمایشگاه ملی صنایع دستی، جایگاه این صنعت را زیر سوال می برد.

محل برگزاری نمایشگاه دلیل ناکامی

نمایشگاه صنایع دستی اردبیل که به عنوان نمایشگاه سراسری دایر شده بود و 28 استان شرکت داشتند آن گونه که باید نتوانست موفق به معرفی صنعت و حرفه تمامی این استانها به مردم شود و حتی در جذب شهروندان نیز به دلیل محل ناآشنای برگزاری ناموفق بود و در سکوت کامل برگزار شد.

اردبیل که به عنوان قطب گردشگری و توریسم پذیر در فصل تابستان شناخته می شود و یکی از دلایل انتخاب آن برای برگزاری این نمایشگاه از طرف مسئولان صنایع دستی همین مسئله بود اما دایر شدن آن در فضایی ناشناخته و به دور از دسترس شهروندان و گردشگران سبب نارضایتی شرکت کنندگان شد تا حدی که برخی صنعتگران قبل از اتمام کار نمایشگاه غرفه های خود را تعطیل کردند.

برخی از صنعتگران این حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نمایشگاه صنایع دستی برای معرفی صنایع دستی و توسعه صادرات آن نقش موثر دارد خواستار توجه مسئولان به کیفیت برگزاری این نوع نمایشگاهها شدند.

یکی از صنعتگران شرکت کننده از شهر اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایشگاه صنایع دستی برپا شده در اردبیل در شان هنرمندان و مردم نبود، عنوان کرد: بیش از 15 سال است در نمایشگاههای صنایع دستی در حرفه پارچه قلم کار شرکت می کنم ولی تاکنون نمایشگاهی با این کیفیت پایین ندیده ام.

نمایشگاه اردبیل در شان هنرمندان صنایع دستی نبود

احمد طاهری فضای برگزاری نمایشگاه در محیط بسته و داخل مغازه های تجاری را مناسب نمایشگاه صنایع دستی ندانست و بیان کرد: این نوع نمایشگاهها باید در فضاهای مشخص و شناخته شده و در بازارچه ها طراحی و ایجاد شود که هم صنعتگر بتواند به راحتی کار خود را معرفی کند و نیز مردم براحتی از آن بازدید کنند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه باید در جایی برپا می شد که برای گردشگران و مردم اردبیل شناخته شده بود، افزود: شهرستان سرعین، پارکها و نمایشگاه بین المللی مکانهای مناسبی برای برگزاری این نمایشگاه بودند.

به گفته این هنرمند در سه روز اول برپایی این نمایشگاه بازدید کننده ای وجود نداشت طوری که برخی از صنعتگران شرکت کننده از شهرهای کرمان و سیستان بلوچستان آثار خود را جمع آوری و نمایشگاه را ترک کردند.

همچنین یکی از هنرمندان شرکت کننده از شهر گیلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر عدم اطلاع رسانی مناسب و برگزاری نمایشگاه در مرکز تجاری و طبقه دوم پاساژ را از عوامل استقبال نشدن از این نمایشگاه دانست و یادآور شد: حتی خود این مرکز تجاری نیز غیرفعال و راکد بوده و مراجعه کننده ای ندارد.

این صنعتگر با بیان اینکه در این نمایشگاه بهترین و ناب ترین صنایع دستی عرضه می شد، تصریح کرد: متاسفانه در پنج روز برگزاری نمایشگاه فروش بسیار پایین بود حتی نتوانستیم کرایه بارهای خود را تامین کنیم.

اطلاع رسانی ضعیف بود

وی همچنین از عدم رسیدگی مسئولان به خواسته های صنعتگران در افزایش میزان اطلاع رسانی اظهار گلایه کرد و افزود: با وجود اینکه خوابگاه و امکانات رفاهی مناسبی در اختیار صنعتگران شرکت کننده گذاشته نشده بود مسئولان در پاسخ به خواسته های آنها جز اینکه بگویند همینی که هست اگر دوست ندارید می توانید برگردید اقدامی برای حل مشکلات نکردند.

این هنرمند با بیان اینکه مسئولان صنایع دستی با این نوع برخوردها جایگاه صنایع دستی را زیر سوال می برند، تصریح کرد: به نظر می رسد اگر مدیران این بخش از صنف صنعتگران و آشنا به کار صنایع دستی بودند این طور بی تجربه عمل نکرده و صنایع دستی خیلی وقت پیش جایگاه خود را در کشور پیدا می کرد.

همچنین برخی از بازدید کنندگان این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر مکان انتخاب شده را برای برپایی نمایشگاه صنایع دستی مناسب ندانسته و برپایی بازارچه صنایع دستی با طراحیهایی که مشتری را جذب کند بهترین روش برای این کار دانستند.

معرفی ظرفیتهای صنایع دستی استان با برنامه ریزی مناسب

رضا صارمی با بیان اینکه فضای انتخاب شده برای این نمایشگاه به لحاظ نور و دکور وضعیت مناسبی نداشت، بیان کرد: وسایل چیده شده در داخل مغازه ها اصلا مشخص نبود و بازدید کننده تا وقتی که داخل مغازه نشده زیبایی اثر و قابلیت آن را نمی دید.

وی همچنین با اظهار گلایه از عدم اطلاع رسانی مناسب از برپایی این نمایشگاه در استان اضافه کرد: برای این نمایشگاه مسئولان علاوه بر تبلیغات مطلوب رسانه ای بویژه صدا و سیما در زمان قبل از برگزاری و حین برگزاری، باید جای مناسبی را انتخاب می کردند.

این شهروند برپایی این نمایشگاه را در معرفی قابلیت ها و پتانسیلهای گردشگری و صنایع دستی استان موثر دانست و افزود: مسئولان ما با کمی برنامه ریزی مناسب می توانند در افزایش درآمد استان از راه رونق این صنعت موفق شوند.

برپایی نمایشگاه ملی در راستای معرفی مجتمع تجاری

صرف راه اندازی و شناساندن یک مجتمع تجاری و رونق بخشیدن به آن با توجه به شرایط و فضای داخلی آن و حضور هر کدام از شرکت کننده ها در یکی از مغازه ها با کاربرد غیر نمایشگاهی بیشترین انتقادات به برگزاری این نمایشگاه بود.

امروزه با وجود اینکه مسئولان از فراموش شدن صنایع دستی بومی سخن یاد می کنند ولی به نظر می رسد در مقوله احیای این صنعت و کارهایی که در این باره باید صورت گیرد کمتر تلاش کرده اند.

استان اردبیل که در پرورش هنرمند و صنعتگر همانند سایر استانها پیشتاز است ولی در معرفی این هنر و صنایع دستی خود تاکنون موفق عمل نکرده و حتی خیلی از حرفه ها به فراموشی سپرده شده است.

اگر چه برپایی نمایشگاه صنایع دستی در این استان آن هم به صورت سراسری فرصت بهتری برای احیاء برخی حرفه ها و تشویق جوانان به کار هنری و صنایع دستی در این دنیای مدرنیته می شود ولی بی تجربه عمل کردن و نگاه بسته سبب سلب این فرصت می شود.

امید می رود پیش از دستیابی به اهداف تعیین شده در توسعه صادرات صنایع دستی، گامهای موثر برای ورود مجدد صنایع دستی و هنرهای سنتی هنرمندان ایرانی به زندگی شهروندان باز شود تا علاوه بر حیات بخشیدن به این هنر وصنعت، سبب افزایش تولید ملی و بهبود وضیعت اقتصادی و فقر زدایی از خانه های جمعیت ایرانی شود.

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عکس: وحید مقدم