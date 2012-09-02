نمایشگاه گل و گیاه کرج از امروز میزبان بازدیدکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گل و گیاه کرج ازساعت 9 صبح تا 21 از دوازدهم شهریور ماه سال جاری به مدت چهار روز در پارک چمران کرج دایر است.



در این نمایشگاه 120 شرکت حضور دارند که حدود 170 غرفه نیز دایر شده است.



نمایشگاه گل و گیاه کرج صبح روز شنبه با حضور مسئولان استان رسماً افتتاح شد.



در حال حاضر این نمایشگاه در 6 هکتار در حال برگزاری است که 400 گونه گیاهی به نمایش گذاشته شده است.

