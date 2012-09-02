به گزارش خبرنگار مهر، تساخیاگین البگ دورج ظهر یکشنبه در بازدید از پل تاریخی خواجو در بخش پایانی سفر خود در بازدید از ابنیه تاریخی اصفهان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نبودن آب در زاینده رود ناراحت کننده است و باید برای جاری شدن مجدد آب در زاینده رود و بارش باران را از خدا بخواهیم.

با تمام فرزندان و فرزند خوانده‌های خود به اصفهان می‌آیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا بار دیگر نیز به همراه خانواده خود به این شهر تاریخی سفر خواهد کرد یا خیر افزود: من دارای چهار پسر و یک دختر فرزند خوانده هستم و علاوه بر آن 25فرزند خوانده دیگر هم دارم که برای آنها از زیبایی‌های اصفهان تعریف خواهم کرد.

تساخیاگین البگ دورج ادامه داد: بار دیگر با تمام فرزندان و فرزند خوانده‌های خود به اصفهان سفر خواهیم کرد.

شیفته مهمان نوازی مردم ایران و اصفهان شدم

وی در خصوص مهمانوازی مردم اصفهان گفت: شخصا شیفته شخصیت و مهمانوازی مردم ایران و اصفهان شدم.

تساخیاگین البگ دورج ادامه داد: برای برقراری ارتباط دوستانه بیشتر و اعتماد متقابل میان دو ملت تلاش خواهم کرد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور مغولستان در جریان بازدید از غرفه‌های صنایع دستی استان اصفهان نیز یک تخته فرش بافته شده از هنرمندان اصفهانی و یک تابلو نقاشی را خریداری کرد.