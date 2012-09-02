مرمت مدرسه عمادیه با 9 میلیارد ریال اعتبار روبه اتمام است

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان عباسی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از اماکن تاریخی استان بر حفاظت و احیای این اماکن مذهبی تاریخی که قدمت دیرینه ای دارند تاکید کرد.

وی اظهار داشت: استان گلستان جایگاه مهمی در گردشگری مذهبی دارد و وجود آثار تاریخی هم چون مسجد جامع گرگان، مسجد و مدرسه عمادیه گرگان، مدرسه علمیه کریم ایشان، امامزاده روشن آباد، امامزاده نور و... موید این جایگاه مهم استان است.

لزوم توجه به گردشگری در گلستان

معاون تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه و مسئول حوزه های علمیه سفیران هدایت کشور گفت: در استان گلستان آثار مذهبی و تاریخی بی نظیری وجود دارد و به همین دلیل شایسته است به این استان توجه ویژه ای گردد.



حجت الاسلام محمد حسن نبوی افزود: حضور و فعالیت مراکز دینی در این خطه بیانگر آن است که طلاب و اندیشمندان اسلامی بسیاری نظیر میرداماد، میرفندرسکی و... در این مراکز علوم دینی را فراگرفته و سپس به حوزه های علمیه مهم راه یافته اند.



این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری اظهار داشت: وجود چنین آثار ارزشمندی می تواند زمینه های هرچه بیشتر توسعه و گسترش آموزش های علوم دینی را فراهم آورد.

کلنگ زنی مهندسی رودخانه در رامیان



کلنگ زنی دیواره سازی و تثبت رودخانه قره چای در روستاهای باقر آباد و قره قاچ رامیان با حضور مسئولان انجام شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستانهای آزادشهر و رامیان گفت: این پروژه باهدف مدیریت یکپارچه رودخانه قره چای با نگرش حفاظت و کنترل سیلاب و جلوگیری از طغیان آن به طول 2 کیلومتر اجرا می شود.



قنبری تصریح کرد: مدت اجرای این پروژه 12 ماه و با اعتباری بالغ بر22 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال زایی برای 30 نفر پیش بینی شده است.