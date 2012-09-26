به خاطر منافع ملی درخواست تشکیل مجمع دادیم/ دنبال ریاست نیستم

حسین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در پاسخ به این پرسش که آیا ارسال نامه به برخی مدیران باشگاه ها برای تشکیل مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال از سوی باشگاه استیل آذین صورت گرفته است گفت: بنده به عنوان عضوی از مجمع فدراسیون فوتبال از سایر اعضا درخواست شخصی داشته ام و ربطی به باشگاه استیل آذین ندارد.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه ملوان و یکی از اعضای مجمع به خاطر منافع ملی نامه ای را به اعضای مجمع ارسال کردم و از آنها خواستم در صورتیکه با تشکیل مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال موافق هستند، این نامه را مهر و امضا کنند و در اختیار ما قرار دهند که تاکنون 17 عضو این کار را کرده اند، آیا این اعضا هم از باشگاه استیل آذین هستند؟

مالک باشگاه ملوان بندرانزلی خاطرنشان کرد: اگر هم چنین تصمیمی گرفتیم به خاطر حفظ منافع ملی است. آن تعداد از دوستانی که معتقدند در آستانه بازی با کره منافع ملی به خطر می افتد توجه داشته باشند که بعد از بازی با لبنان که باعث شکست تیم ملی شد ما چنین تصمیمی گرفتیم.

حسین هدایتی با تاکید بر اینکه این تصمیم هیچ ارتباطی به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی ندارد افزود: با این حال به احترام نظر دوستانی که اعتقاد دارند ممکن است این تصمیم در بازی ملی پوشان با کره اثر نامطلوب داشته باشد و با وجود اینکه تا به حال تعداد قابل توجهی از اعضا با این نامه موافقت کرده اند اما ما این تقاضا را بعد از بازی با کره جنوبی به فدراسیون فوتبال ارسال خواهیم کرد.

وی افزود: ما برای اثبات این دلسوزی که برای مردم عزیز کشورمان روشن است همانطور که به ملی پوشان المپیکی و پارالمپیک پاداش هایی دادیم، در صورتیکه تیم ملی فوتبال ایران بتواند برابر کره جنوبی به پیروزی برسد، به هر یک از اعضای کادر فنی و بازیکنان یک دستگاه خودرو به عنوان پاداش اهدا خواهیم داد.

رئیس هیات مدیره باشگاه ملوان تصریح کرد: از آقایان مسئول در صدا و سیما به ویژه برنامه 90 می خواهم که یکبار هم این سوال را به نظرسنجی بگذارند که آیا مردم با تغییر مسئولان فدراسیون فوتبال موافق هستند یا نه؟ باید به افکار عمومی احترام گذاشت و برای یکبار هم که شده این سوال را به نظرسنجی گذاشت.

هدایتی در پاسخ به این پرسش که آیا هدف شما از این اقدامات رسیدن به پست و سمت در فدراسیون فوتبال است گفت: اصلا به هیچ عنوان به این مسائل فکر نمی کنم. به آقایان هم اطمینان می دهم که بنده به هیچ عنوان به دنبال پست و سمت در فدراسیون فوتبال نیستم اما به عنوان یک فرد دلسوز که میلیاردها تومان در این فوتبال هزینه کرده ام، دنبال فوتبالی پاک و ایجاد شور و نشاط بین مردم عزیز کشورم هستم. ضمن اینکه مدیران کاربلد و امتحان پس داده ای مثل آقای دکتر دادکان در این فوتبال هستند که امیدوارم ایشان بپذیرد و وارد میدان شود.

حسین هدایتی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام براساس حفظ منافع ملی صورت گرفته و درد دل و دغدغه خیلی از مدیران و دلسوزان فوتبال است و هیچ منافع شخصی پشت آن نیست. با اینکه امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران بتواند کره جنوبی را شکست دهد، اما ما همچنان بر مواضع خود استوار هستیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال در شرایطی تشکیل خواهد شد که از 75 عضو این مجمع، یک سوم آن درخواست تشکیل مجمع را به هیات رئیسه فدراسیون ارائه کنند. به گفته هدایتی تاکنون 17 نفر از اعضا شامل مدیران و مسئولان هیات های فوتبال، فوتسال و مدیران برخی باشگاه ها این نامه را امضا کرده اند.