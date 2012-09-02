الله مانی: آرژانتین سابقه برد مقابل ایران را ندارد/ هیچ تضمینی برای پیروزی نیست!

امین الله مانی در آغاز گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن به دیدار نخست این تیم در بازی‏های پارالمپیک لندن که روز شنبه برابر هلند برگزار شد، اشاره کرد و اظهارداشت: نیمه اول این دیدار خوب بود اما در نیمه دوم هلندی‎ها به خشونت روی آوردند که باعث تغییر روند کاری ما شد. این نیمه را با احتیاط بازی کردیم طوریکه یک گل خوردیم و یک گل هم زدیم.

وی با ابراز رضایت از نتیجه نهایی دیدار با هلند (4 بر یک)، به آمادگی تیم فوتبال هفت نفره برای دیدار برابر آرژانتین اشاره کرد و یادآور شد: آرژانتین در دیدارهای گذشته که مقابل ما داشت همواره بازنده بوده است. آرژانتینی‌ها سابقه برد مقابل ما ندارند. آنها دیدار نخست خود را هم به روسیه واگذار کردند.

وی با بیان اینکه برنده دیدار ایران و آرژانتین صعودش به مرحله دوم مسابقات فوتبال هفت نفره بازی‎های پارالمپیک قطعی می‌شود، تصریح کرد: در صورتیکه این بازی را ببریم دیدار سوم ما برابر روسیه برای تعیین صدرنشین خواهد بود. روسیه قهرمان جهان است و قدرت زیادی دارد.

"با این اوصاف و اشاره‌ای که پیشینه دیدار تیم‎های ایران و آرژانتین کردید نباید دغدغه‎ای بابت دیدار روز دوشنبه تیم‎تان داشته باشید؟"، مانی در پاسخ به این پرسش مهرگفت: اصلا اینطور نیست. پارالمپیک شرایط متفاوت از سایر مسابقات دارد. ما همین تیم هلند را چهار ماه پیش در اوکراین خیلی راحت‎تر شکست داده بودیم. در پارالمپیک همه تیم‌ها برای گرفتن نتیجه می‎آیند.

وی ادامه داد: درست است که ما همیشه پیروز دیدار برابر آرژانتین بوده‎ایم اما هیچ تضمینی نیست که فردا هم برنده بازی ما باشیم اگرچه با حداکثر توان این بازی را برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم خیال مان را بابت صعود راحت کنیم و در دیدار سوم برابر روسیه فقط برای صدرنشینی بازی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال هفت نفره از وضعیت این تیم هم ابراز رضایت کرد و گفت: مشکل خاصی نیست فقط اینکه بهمین انصاری و هاشم رستگاری مصدوم هستند. البته آسیب دیدگی آنها حاد نیست ولی احتمالا در دیدار دوشنبه از آنها استفاده نخواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال هفت نفره ایران روز دوشنبه دومین دیدار خود در بازی‎های پارالمپیک را ساعت 17:30 مقابل آرژانتین برگزار می‎کند و ساعت 12:30 روز چهارشنبه هم به مصاف روسیه می‎رود. این تیم عصر شنبه موفق به شکست 4 بر یک هلند شد.