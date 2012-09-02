بازدید استادان دانشگاه علم و صنعت تهران از ‏واحدهای صنعتی ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از استادان جهادگر دانشگاه علم و صنعت تهران به منظور راه اندازی دوباره و تعریف طرح های تحقیقاتی در خصوص صنایع راکد استان از شهرک های صنعتی ایلام بازدید کردند.

معینی رئیس دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت تهران به همراه یکی دیگر از استادان این دانشگاه از شهرک صنعتی ایوان دیدن کردند.

استادان دانشگاه علم و صنعت در این بازدید از واحد صنعتی تبدیل روغن سوخت شهرک صنعتی ایوان، کارخانه تولید پوشاک و کارخانه پروپیل زاگرس دیدن و مسایل و مشکلات این واحدهای تولیدی را بررسی کردند.

هدف سفر این گروه از استادان دانشگاه علم و صنعت به ایلام، بررسی عمده ترین مشکل صنایع استان در قالب طرح تحقیقاتی است.

رفع مشکلات واحدهای صنعتی ایلام در اولویت است

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ایلام گفت: این دستگاه به سهم خود در راستای رفع مشکلات واحدهای صنعتی تلاش می‌کند.

رضایی منش ادامه داد: در این راستا برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده که بخشی از این برنامه‌ها طی سال جاری اجرایی شده و بخشی نیز تا پایان امسال اجرا ‌می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: به عنوان مثال دعوت از استادان دانشگاه و مشاوران ارشد حوزه اقتصاد به ویژه در بخش صنعت برای بازدید از شهرک‌های صنعتی ایلام بخشی از برنامه‌های این دستگاه اجرایی است.

از سرگیری صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق

معاون بازارچه مرزی مهران در استان ایلام گفت: پس از وقفه‌ای سه ماهه، صادرات محصولات کشاورزی از طریق مرز مهران در استان ایلام به کشور عراق از سر گرفته شده است.

علی جعفری اظهار داشت پس از توافق واردکنندگان عراقی با صادرکنندگان ایرانی در استان ایلام طی سه روز گذشته دهها کامیون باری حامل محصولات کشاورزی شامل پیاز و سیب زمینی وارد بازارچه مرزی مهران شدند تا محموله آنها پس از طی مقررات گمرکی به کشور عراق منتقل شود.

شهر ایلام دو منطقه ای شد

عبدالخالق منصوری شهر دار ایلام با اعلام این خبر گفت: مجوز دو منطقه ای ‏شدن فعالیت ‏شهرداری ایلام پنج سال پیش اخذ شده بود. ‏

وی ادامه داد:‌ به دنبال پیگیری های لازم بالاخره فعالیت رسمی مناطق دوگانه شهرداری ‏ایلام به ‏منظور توسعه خدمات دهی به شهروندان به صورت رسمی آغاز شد. ‏

به گفته شهردار ایلام با دو منطقه ای شدن فعالیت شهرداری اکنون زمینه لازم برای ‏کاهش زمان ‏ارایه خدمات شهری،‌ دسترسی آسان مردم به مناطق،‌ کاهش بار ترافیکی و ‏هزینه های جانبی ‏فراهم شده است. ‏

منصوری تاکید کرد: شهر 200 هزار نفری ایلام با دو منطقه ای شدن فعالیت شهرداری ‏می تواند ‏مسیر توسعه را زودتر بپیماید.