به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز یکشنبه در سیزدهمین نشست سالیانه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های تهران که در دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری است، با بیان اینکه وضع اقتصادی کشور دچار تورم شده است، افزود: در این وضعیت بیکاری افزایش می یابد و قدرت خرید مردم کم می شود. البته مرکز آمار در گزارشی اعلام کرده که نرخ بیکاری در سال 90 کم شده است. اما صندوق بین المللی پول این گزارش را قبول نکرده و نرخ بیکاری نیز با افزایش اعلام کرده است.

توکلی گفت: سوء تدبیر، بی ثباتی و قانون شکنی، فساد، ساختار نفتی و فقدان الگوی ثابت در دولت و مجلس باعث شده است که این مشکلات در حوزه اقتصادی بوجود بیاید.

این اقتصاددان افزود: افزایش شتابنده نرخ ارز طی 2 ماهه آذر و دی 90، ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد بنابراین می توان نتیجه گرفت که در این صدمات ثروت هنگفتی جابجا می شود و این جابجایی اصلا در اقتصاد به صلاح نیست.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مدیریت ارزی فاقد اختیار، ضعیف و بدون راهبرد است و این ضعف مدیریت باعث می شود حرف های متناقضی از سوی مسئولان بیان شود.

وی با اشاره به تحریم های غرب علیه ایران افزود: درباره تحریم ها باید به مسیر شوک تحریم ها نیز اشاره کرد. در خصوص شوک تحریم ها باید به مواردی اشاره کرد که در این راستا می توان از ریسک کار با بانک های نامعتبر، هزینه تبدیل مکرر ارز، هزینه انتظار چندجانبه بازار فروش خدمات بانکی، هزینه انحصار چندجانبه بازار بیمه و حمل مجدد کالاها نام برد.

توکلی ادامه داد: در مجموع آثار تحریم شبیه گران شدن قیمت اسمی ارز است، البته این موضوع نسبت به سیاست حساس تر است.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه عدم حاکمیت قانون از دو راه به رشد آسیب می زند، افزود: این دو رشد عبارتند از: "افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری" و "افزایش هزینه مبادلات".

رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس به مزاح با بیان اینکه دولت فعلی در قانون شکنی بی نظیر است، افزود: در قانون هدفمند شدن یارانه ها ما 16 ماده داریم که دولت فعلی 17 عدد آن را نقض کرده است!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید تکیه به نفت کم شود، اظهار داشت: برخلاف اهداف برنامه توسعه، تکیه بر ارز نفتی بیشتر شده و در 7 سال اخیر به ثبت بی سابقه ای دست یافته است.

توکلی با اشاره به اینکه هر فعالیت توسعه ای به عمران منجر می شود، افزود: درست است که هر فعالیت توسعه ای به عمران منجر می شود ولی هر آبادانی به توسعه منجر نمی شود و این موضوع را باید دولتمردانمان متوجه باشند.

این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه باید با هرگونه فساد برخورد شود، افزود: یکی از فسادهایی که باید مسئولان با آن برخورد کنند فساد سیاسی است ، چرا که فساد سیاسی اعتماد عمومی را کم می کند.

وی همچنین با بیان اینکه وضع دولت خوب نیست، گفت: مسئولیت ها به مدیران ناشایست و مسئله دار سپرده شده است. مدیرانی که سابقه پرونده کیفری دارند و این باعث شده است که وضع دولت خوب نباشد.

نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: البته باید توجه داشت که فساد سیاسی موجب انحراف می شود به همین جهت بنده تاکید می کنم که باید مسئولان به صورت جدی با فساد سیاسی برخورد کنند.

توکلی همچنین در تشریح راه حل هایی برای بهبود وضعیت فعلی اقتصاد افزود: شوک های اقتصادی راه حل فوری ندارند به همین جهت باید راه حل های درست و منطقی را در پیش گرفت.

وی افزود: یکی از آن پیشنهادها این است که در قانون بودجه 91 تجدید نظر صورت گیرد و با اولویت بندی، طرح های عمرانی مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص راه حل دوم خود برای بهبود وضعیت اقتصاد به اهمیت و جایگاه شورای گفتگو اشاره کرد و گفت: شورای گفتگو می تواند به عنوان مرکز همفکری و همکاری نمایندگان، تولید کنندگان و حکومت برای حل مشکلات تولید و سرمایه گذاری برای حل مشکلات با همت مضاعف، کار خود را از سر بگیرند.

وی گفت: همچنین باید قانون اجرای اصل 44 با همت بیشتری و به طور کامل اجرا شود.

توکلی افزود: در خصوص هدفمند شدن یارانه ها نیز باید سهم تولید پرداخت شود.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه مسئولان باید شفاف و بر اساس قانون عمل کنند افزود: مسئولان نباید به هیچ وجه کار غیر کارشناسی شده را انجام دهند بنابراین مجلس و دولت نیاز جدی به کار کارشناسی دارند.

بنابراین گزارش، توکلی پس از تشریح وضعیت اقتصادی کشور به سئوالات دانشجویان پاسخ داد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا می توان شما را به عنوان منتقد منصف دولت دانست، گفت: از ناحیه بنده بی انصافی خیلی کم لحاظ شده است و هر وقت متوجه شوم که موضع گیری من اشتباه بوده است سریعا عذرخواهی می کنم.

توکلی با بیان اینکه تمام تلاشم را به کار بسته ام تا دیدگاه هایم را با اطلاعات کافی ارائه دهم افزود: در همین جلسه ای که در جمع شما دانشجویان حضور پیدا کرده ام مطالعات زیادی را انجام داده ام و به صورت آکادمیک با شما سخن گفته ام.

وی گفت: من به عنوان نماینده مردم، وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارم و باید عملکرد قوه مجریه را بصورت دقیق مورد بررسی قرار دهم و هر گاه ببینم دولت تخلفی را انجام می دهد باید جلوی آن بایستم.

نماینده تهران در مجلس گفت: خیلی ها بر این باورند که انتقادات احمد توکلی منصفانه نیست اگر منصفانه نیست مصداق بیاورید. بدون مصداق سخن نگویید.

وی با بیان اینکه متاسفانه در جامعه فضای انتقادی ضعیف است، تاکید کرد: متاسفانه فضای انتقاد در جامعه ضعیف شده است ضمن آنکه صدا و سیما نیز رفوگر تخلفات دولت شده است وآقای ضرغامی در این نشست اعلام کردند که ما نمی توانیم افرادی را که مسئولان بلندپایه را دزد معرفی می کنند در برنامه های صدا و سیما بیاوریم. اگر بگوییم وضعیت دولت خوب نیست و باید از نیروهای کارآمد و خبره ای استفاده شود بهتر است؟ حرف ما همین است.

توکلی در ادامه در پاسخ به این سئوال که چرا جنابعالی موضع گیری شفافی در قبال علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف اعمال نمی کنید، افزود: بنده در مجلس منتقد دیدگاه های آقای لاریجانی هستم و نظرات خود را درباره ایشان به صورت شفاف بیان کرده ام. درباره آقای قالیباف نیز باید بگویم حقیقتا ایشان توانسته است در شهرداری موفق عمل کند. حال این سئوال مطرح می شود که آیا قالیباف می تواند رئیس جمهور خوبی باشد که فعلا نمی توان اظهار نظر کرد و اینکه گفته می شود احمد توکلی از هم اکنون تصمیم خود را برای حمایت از نامزد خاصی اتخاذ کرده است صحت ندارد.

نماینده تهران در مجلس گفت: عملکرد قالیباف در شهرداری تهران باعث شده تا جنوب شهر بیشتر از شمال شهر تغییر کند و به نظر من، این مدیریت، مدیریت خوبی است.

توکلی در ادامه در پاسخ به این سئوال که چرا موضع گیری های شما با سخنان و موضع گیری های مقام معظم رهبری متفاوت است، خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان به این نکته مهم اذعان کرده بودند که ارائه دیدگاه های متعدد کارشناسان هیچ مغایرتی با دیدگاه های رهبری ندارد و باید کارشناسان نیز بتوانند دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را بیان کنند اما بهتر است شما دانشجویان بدانید که دیدگاه های بنده با مقام معظم رهبری اختلاف چندانی ندارد چرا که حضرت آقا بارها تاکید کرده اند که باید ما به تولید کمک کنیم. حرف بنده هم همین است.

وی گفت: البته مقام معظم رهبری پدرانه اظهار نظر می کنند ولی من برادرانه موضع گیری می کنم.

نماینده تهران در مجلس درباره اینکه چرا سایت الف در زمان برگزاری شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد وظیفه رسانه ای خود را به نحو احسن انجام نداد، گفت: من این سئوال را قبول ندارم. این سایت اخبار را خوب پوشش داد و من نیز یادداشتی در این باره نوشتم و این موضوع را قبول ندارم.

دانشجویی از توکلی سئوال کرد عملکرد مجلس نهم در بررسی اعتبارنامه های نمایندگان را چگونه ارزیابی می کنید که وی در پاسخ گفت: بنای گروه اکثریت بر آن گذاشته شد تا اعتبارنامه برخی از نمایندگان رای بیاورد و بنده معتقدم که مجلس و نمایندگان در اعتبارنامه ها بر اساس تصمیم گیری سیاسی عمل کردند.

وی گفت: به اعتقاد بنده مجلس در موضوع بررسی اعتبارنامه های منتخبان مجلس نهم نمره خوبی را به دست نیاورد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما نباید مردم را دست کم بگیریم. مردم از عقل و شعور بالایی برخوردار هستند و به خوبی عملکرد نمایندگان خود را بررسی می کنند. بنده تا آنجایی که توانستم وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دادم چرا که معتقدم باید به وصیت امام پایبند باشیم. اما راحل تاکید کرده بودند که نباید بگذاریم افراد مسئله دار وارد مجلس شوند من نمی دانم نمایندگان با چه توجیهی اعتبارنامه منتخبی را تصویب کردند که محکومیت کیفری دارد.