علی کریمی از ابتدا هم قرار نبود در "آقای الف" بازی کند

عطشانی در خصوص انتشار خبری مبنی‌بر نقش‌آفرینی علی کریمی در ششمین فیلم سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا از دوست خوبم علی کریمی که به‌رغم مشغله کاری‌اش برای دلگرمی به تیم سازنده فیلم "آقای الف" به لوکیشن فیلمبرداری آمد تشکر می‌کنم.

وی افزود: علی کریمی به دعوت من و پوریا پورسرخ و صرفا برای بازدید از پشت صحنه فیلم به لوکیشن آمده بود، احتمالا اشتباهی صورت گرفته که برخی از رسانه‌ها اخباری مبنی‌بر بازی علی کریمی در این فیلم منتشر کرده‌اند که البته این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که پیش از این قرار بود دوست عزیزم کریم باقری دیگر فوتبالیست نامی کشورمان در این فیلم بازی کند که این اتفاق بنا به دلایلی میسر نشد.

وی در پایان باردیگر تاکید کرد:علی کریمی فوتبالیست مطرح کشورمان از ابتدا قرار نبوده در نخستین فیلم سه بعدی ایران به کارگردانی من بازی کند.