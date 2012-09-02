3500 تاکسی در مشهد به سیستم الکترونیکی پرداخت کرایه تجهیز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: از مهر سال‌ جاری عملیات تجهیز 3500 دستگاه تاکسی در این شهر به سیستم الکترونیکی پرداخت کرایه آغاز خواهد شد.

هادی عطارزاده طوسی به طرح‌های تهیه شده در زمینه پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی اشاره کرد و افزود: در این زمینه با برنامه تدوین‌ شده مناقصه‌ها برگزار شد که اسناد 5 شرکت برای انتخاب برگزارکننده در حال ارزیابی است.

وی با بیان اینکه تا پایان ماه جاری ارزیابی پیمانکاران به پایان خواهد رسید، تصریح کرد: بعد از تعیین پیمانکار تجهیز چند هزار دستگاه تاکسی در مرحله اول که به صورت پایلوت اجرایی خواهد شد، آغاز می‌شود.

شبکه ملی رضوی برای معرفی بهتر مشهد راه‌اندازی شود

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برای معرفی بهتر و تاثیر‌گذارتر مشهد باید شبکه ملی رضوی راه‌اندازی شود.

عباس شیر‌محمدی با مهم شمردن مشهد برای شیعیان ایران و جهان، تصریح کرد: این کلانشهر به واسطه حضور بارگاه منور امام‌رضا(ع) مهم‌ترین پایگاه مذهبی به شمار می‌آید.

وی با فراملی خواندن مشهد، عنوان کرد: مشهد به عنوان دومین کلانشهر مذهبی دنیا یک شهر فرا ملی است و تنها متعلق به ساکنان این شهر نیست بلکه تمامی شیعیان دنیا در این شهر سهیم هستند.

برگزاری جشنواره شهرنگار حساسیت رسانه ای به مشهد را تقویت کرد

شهردار مشهد گفت: برگزاری جشنواره شهرنگار در جهت تقویت حساسیت رسانه ها نسبت به شهر مشهد بوده است.

محمد پژمان اظهارکرد: نقش رسانه، نقشی ضروری است و امروزه گردش اطلاعات امری مهم است که آن را رسانه ها بر دوش می کشند.

شهردار مشهد ادامه داد:‌ مشهد شهری متفاوت با دیگر شهرهاست و متعلق به عموم مردم است؛ از همین رو باید با نگاهی ملی به آن پرداخت نه این که به همان اندازه که به دیگر شهرها در رسانه ها اهمیت می دهند، به مشهد پرداخته شود.

وی بیان کرد: البته ما از رسانه ها و تلاشی که داشته اند تشکر می کنیم ولی هنوز توجه ویژه ای در خور شان پایتخت معنوی ایران به مشهد نشده است.

نمایش 6 اتوبوس در نمایشگاه خودروهای کلاسیک مشهد

مدیر‌عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد از حضور این سازمان در نمایشگاه خودروهای کلاسیک با به نمایش گذاشتن 6 اتوبوس خبر داد.

مهدی خجسته گفت: سازمان اتوبوسرانی با هدف به نمایش گذاشتن روند پیشرفت تکنولوژی در حمل و نقل درون‌شهری، اتوبوس‌های قدیمی و بازسازی شده این سازمان را به نمایش می گذارد.

وی محل نمایش اتوبوس‌های قدیمی را سالن ابوسعید نماشگاه بین المللی مشهد ذکر کرد و گفت: این سالن با 1100 متر فضا در اختیار موزه سازمان اتوبوسرانی است که 6 اتوبوس در این بخش نمایش داده می شود.

برگزاری 100 دوره آموزش شهروندی در منطقه 8 مشهد

شهردار منطقه 8 مشهد از برگزاری 100 دوره کلاس‌های آموزش شهروندی در 10 سرفصل آموزشی در این منطقه خبر داد.

علیرضا خادم پیر در خصوص سرفصل‌های آموزشی این کلاس‌ها، بیان کرد: کلاس‌های آموزش امداد وکمک‌های اولیه، کلاس‌های مهارت تغذیه و سلامت، کلاس‌های مهارت تشکیل گروههای محلی و مهارت مدیریت زمان از جمله این کلاس ها است.

مسابقه دختران شهر بهشت در مشهد برگزار می شود

مدیر‌عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد از برگزاری مسابقه دختران شهر بهشت ویژه دختران 12 تا 15 سال در مشهد خبر داد.

علی‌اکبر عصارنیا با اشاره به ولادت با سعادت حضرت معصومه (ع) و روز دختر، با اشاره به موضوعات جشنواره، ادامه داد: دختران می توانند در این مسابقه در قالب عکاسی با موبایل با موضوع "خوشبختی زن در چیست"، در داستان نویسی و شعر با موضوع "آنچه به آن افتخار می کنند" و "با بهترین ایده در زمینه فرهنگ حجاب و عفاف در سطح شهر" شرکت کنند.

گفتنی است علاقه‎مندان می‌توانند آثار خود را تا 13 آبان ماه جاری به دبیرخانه جشنواره دختران شهر ‌بهشت واقع در فرهنگسرای حجاب مشهد ارسال کنند.