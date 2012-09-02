ساخت هواپیمایی که با قدرت فکر حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ژجیانگ برای ساخت این هواپیمای کنترل از راه دور که کنترل آن با قدرت فکر صورت می گیرد، از یک هدست برق نگار مغزی برای تفسیر سیگنالهای مغزی به عنوان دستور حرکت پرواز این هواپیما کوچک استفاده کرده اند.

در این فناوری جدید دستورهای مغزی از طریق بلوتوث به یک رایانه رسیده و پس از تقویت شدن توسط لپ تاپ با استفاده از WiFi به هواپیما می رسد.

این محققان یک ویدیو منتشر کردند که در آن یک مرد که روی صندلی چرخدار نشسته است و می تواند به هواپیمای کوچک کنترل از راه دور می گوید که چه مسیری را انتخاب کند.

قرار است نتیجه این دستاور به زودی در همایش Ubiquitous Computing ارائه شود.

برخی از این فرمانها عبارت است از حرکت به جلو با فکر کردن به راست یا دورزدن مطابق جهت عقربه های ساعت با فکر کردن به چپ. کاربر همچنین می تواند برای اینکه از هواپیما بخواهد از وی عکس بگیرد هر دو چشم خود را چهار بار به هم بزند.

این هواپیما که FlyingBuddy2 نامگذاری شده به دوربین مجهز است و می تواند بالای اجسام حرکت کرده، عکاسی کرده و حتی از یک زاویه منحصر به فرد فیلمبرداری کند. دستورهای حرکت این هواپیما که با کنترل فکر کار می کند بسیار ساده است تا هرکسی بتواند آن را انجام دهد.

هیچ کدام از این فناوریها به معنای واقعی جدید نیستند اما ویژگی این فناوری این است که حرکت این هواپیما بدون دخالت هیچ عنصر فیزیکی انسانی صورت می گیرد و تنها قدرت فکر است که آن را به حرکت در می آورد.

محققان چینی که این فناوری را ابداع کرده اند در مرحله اول آن را به عنوان ابزاری برای کمک به معلولان طراحی کرده اند تا یک جفت چشم اضافی داشته باشند که دورنمایی را ببیند که حتی افراد غیر معلول هم از آن بهره ای نبرده اند.