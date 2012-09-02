آغاز شمارش معکوس برای جذب اعتبار آثار هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله فرزانه گفت: دستگاهها و نهادهای اجرایی مشمول بند 119 قانون بودجه سال 90 تنها تا 19 روز دیگر فرصت دارند تا اعتبار مورد نظر را به نفع هنرمندان استان جذب کنند.



وی افزود: این اعتبار در فصل قانون بودجه سال 90 تنها برای خرید آثار هنری و صنایع دستی و هنرهای سنتی از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در نظر گرفته شده و در غیر این صورت به خزانه برگشت می خورد.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه حمایت از هنرمندان و صنعتگران پیام همیشگی دست اندرکاران استان بوده یادآور شد: اجرای این ماده قانونی در واقع گویای اعتقاد استان و تلاش برای تحقق این پیام است.



برگزاری گردهمایی مدیریت کاهش هدررفت آب



با حضور معاونان نظارت بر بهره برداری شرکت های آب و فاضلاب روستایی شش استان کشور، سومین گردهمایی کمیته راهبردی مدیریت کاهش هدر رفت آب در سالن جلسات شرکت آبفار مازندران برگزار شد.



مدیر عامل آبفار استان با اشاره به میانگین بارندگی700 تا750 میلی متری در مازندران اظهار داشت: متاسفانه در طول تمام 30 سال خدمت بنده در شرکتهای مرتبط با آبرسانی همیشه مشکل کمبود آب داشتیم.



محمد حسین برزگر، مهمترین مشکلات کمبود آب را هدر رفت آب عنوان کرد و گفت: از سال 70 تا کنون این مهم در دستور کار بوده اما متاسفانه اقدام جدی و عملی در این خصوص صورت نگرفته است.