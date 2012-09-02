  1. جامعه
۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

هشدار پلیس فتا/ مراقب سایتهای جعلی کمک به زلزله زدگان باشد

هشدار پلیس فتا/ مراقب سایتهای جعلی کمک به زلزله زدگان باشد

پلیس فتا در خصوص سایت های جعلی کمک به زلزله زدگان و سوء استفاده از آنها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ الله وردی یلی در این رابطه اظهار داشت:متاسفانه افرادی سودجو با ایجاد وبلاگ ها و سایتهای جعلی و قرار دادن شماره حساب و آدرس های جعلی سعی در جلب اعمتاد شهروندان دارند.

وی به شهروندان توصیه کرد: جهت کمک به زلزله زدگان به ارگانهای ذی صلاح مراجعه کرده و از پرداخت کمک به زلزله زدگان از طریق پرداخت اینترنتی در این وبلاگ ها و سایتهای خودداری کنند.

رئیس پلیس فتاخراسان شمالی همچنین تصریح کرد: در صورت مشکوک شدن به این وبلاگها و سایتها با پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir بخش تماس با ما یا با شماره تلفن های 110 یا 2-2182770 تماس گیرند.
 

کد مطلب 1687026

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