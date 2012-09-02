جوانان بزرگترین سرمایه کشور هستند

به گزارش خبرنگارمهر، عباس رهی ظهر یکشنبه در همایش وحدت و انسجام ملی جوانان ایرانی، در محل تئاتر شهر سمنان ، جوانان را سرمایه و ذخیره کشور دانست و افزود: کشورهای پیشرفته و غربی از این سرمایه بزرگ بی بهره هستند.

وی با اشاره به رشد 800 درصدی دانشگاه ها در دولت مهر اظهار داشت: پر رنگ شدن فعالیت جوانان در حوزه های کارآفرینی، اختراعات، حضور گسترده جوانان در المپیادهای بین المللی و استفاده از فناوری های نو از دیگر نتایج دولت های نهم و دهم است.

رهی همچنین با بیان اینکه دولت در عرصه های مختلف، آموزشی، پژوهش محوری و استفاده از علوم نوین دستاوردهای بزرگی داشته است افزود: در اشتغالزایی برای جوانان تحصیل کرده در کشور با مشکل مواجه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه دولتمردان نیز باید راه را برای رشد جوانان فراهم کنند، خاطرنشان کرد: سرنوشت جوانان تنها به دست خودشان و با تلاش و اهتمام ویژه ساخته می شود.

استاندار سمنان همچنین افزود: انسان‌های بزرگ در خانواده‌های متعالی رشد کرده‌اند زیرا محال است در جامعه‌ای خانواده‌ها متلاشی شده باشند اما جامعه به سعادت و کمال رسیده باشد.

رهی رسیدن جامعه به کمال را نیازمند داشتن ارتباطات اجتماعی مستحکم دانست و گفت: این امر بدون عشق و محبت در خانواده صورت نمی‌پذیرد چرا که اگر ارتباطات اجتماعی همراه با کینه و خودخواهی باشد محال است که جامعه سعادت و خوشبختی را تجربه کند.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس کشوری وحدت و انسجام ملی جوانان ایرانی در آبانماه اظهار داشت: برآیند نشست های استانی در اجلاس ملی وحدت و انسجام ملی جوانان ایرانی مطرح می شود.

استاندار سمنان همچنین با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد دولت های نهم و دهم، اظهار داشت: مسئولان در این دولت با روی گشاده پذیرای انتقادات و پیشنهادات جوانان هستند.

رهی با بیان اینکه آینده را باید جوانان این کشور بسازند و ما تنها می توانیم تجربیات خود را به آن ها منتقل کنیم، افزود: جوانان امروز ایران زیباترین سرنوشت را برای خود و ملت ایران به ارمغان خواهند آورد.

در این نشست که با حضور حسن صیدخانی نماینده رئیس جمهوری در نشست های هم اندیشی جوانان کشور و جمعی از مسئولان و جوانان نخبه و برگزیده استان سمنان برگزار شد، جوانان مشکلات و معضلات فعالیت های خود در عرصه های مختلف را مطرح کردند.