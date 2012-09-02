توسعه امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی در قم نیازمند نگاه فراملی به این استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا آشتیانی صبح یکشنبه در دیدار رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی قم، با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و ضرورت نهادینه کردن آن در بین اقشار مختلف تصریح کرد: حضور بانوان و مفاخر علمی و زنان تحصیل کرده کشور همچون خانم دکتر دستجردی با حجاب و عفاف اسلامی در مجامع گوناگون بیانگر اهمیت مقوله حجاب و نقش آن در موفقیت روز افزون زنان است.



وی با استقبال از عزم مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بمنظور ترویج باورهای دینی و اعتقادی و نهادینه کردن فرهنگ عفاف حجاب در بین دانشجویان و کارکنان و همچنین مراجعین به مراکز درمانی افزود: رفتار توام با عفاف پزشکان و پرستاران که سالها مدارج علمی مختلف را با موفقیت در رشته های گوناگون پزشکی پشت سر نهادند می تواند نمونه و الگوی خوبی برای سایر مراجعین در رعایت موازین و حجاب اسلامی باشد.



ایجاد بسیاری از رشته‌های علوم پزشکی مورد نیاز در قم



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه و گسترش مراکز آموزشی و درمانی جدید در دولت های نهم و دهم گفت: خوشبختانه با حمایت دولت و تلاش مسئولان استانی در سالهای اخیر بسیاری از رشته های علوم پزشکی مورد نیاز در استان ایجاد شده که نوید بخش آینده ای درخشان در این عرصه است.



حجت الاسلام آشتیانی با بیان اینکه یکی از در خواست های مستمر مردم در ملاقات های گوناگون ایجاد و توسعه مراکز درمانی جدید بویژه در مناطق محروم شهر است اظهار داشت: خوشبختانه با رویکرد عدالت محوری دولت و احداث بیمارستان 150 تختخوابی در منطقه نیروگاه و بیمارستان فرقانی در خیابان طالقانی بسیاری از این دغدغه های مردمی مرتفع می شود.



توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در قم نیازمند نگاه ملی و فراملی است



وی با اشاره به جایگاه ویژه و ممتاز قم به لحاظ حجم عظیم زائران و مسافران در مناسبتهای مختلف سال و حضور طلاب غیر ایرانی از حدود 100 کشور دنیا افزود: گسترش و توسعه امکانات وخدمات بهداشتی و درمانی در قم نیازمند نگاه ملی و فراملی به این استان است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین به بازدید های مکرر از بیمارستان شهید بهشتی و حضور در این مرکز و گفتگو با مراجعان و بیماران اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این بازدید ها شاهد ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و رضایت مراجعین و بیماران از نحوه ارائه خدمات بودیم.



حجت الاسلام آشتیانی همچنین از تلاش های انجام گرفته در زمینه برپایی بیمارستان سیار عاشقان ولایت در ایام نیمه شعبان در محدوده مسجد مقدس جمکران و تلاش در جهت تاسیس دانشکده طب و دین در قم قدردانی کرد.



در ابتدای این دیدار دکتر سید شمس الدین حجازی رئیس داشنگاه علوم پزشکی قم گزارشی از روند فعالیت های مختلف این دانشگاه در حوزه های مختلف درمانی، بهداشتی، نظارتی، آموزشی و پژوهشی و غذا و دارو بیان کرد.