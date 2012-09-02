مدارس مناطق زلزله زده اول مهربازگشایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، حمیدرضا حاج بابایی امروز یکشنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله آذربایجان گفت: خوشبختانه به جهت نظارت مستمر و تحقق عملیات مقاوم سازی در مدارس شهری و روستایی تنها مناطقی که در روستاها کمترین آسیب را دیده اند مدارس روستاها بوده و این مکانها به مرکز تصمیم گیری و ستاد فرماندهی بازسازی، امدادی تبدیل شده اند.

وی نقش فرهنگیان و معلمان و آموزش و پرورش مناطق زلزله زده را در ساماندهی اسکان زلزله زدگان بسیار مهم عنوان کرد و حضور و استقرار کمپ های امدادی و مسکونی در مدارس شهری را نشان از موفقیت این نهاد در کمک به مدیریت بحران در حوزه فعالیت خود برشمرد.

این مقام مسئول بحث مدیریت مدارس را به صورت مدیریت های منطقه مجتمع در جهت نظارت، رسیدگی و توسعه مدارس روستایی بسیار مهم عنوان کرد و این امر را برای ارتقای کمی و کیفی مدارس روستایی تأثیرگذار دانست.

حمید رضا حاج بابایی از برگزاری جشن شکوفه ها طی 29 شهریور ماه در یکی از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی به نیابت از دانش آموزان سایر مناطق خبر داد و افزود: دانش آموزان کشور با برگزاری این جشن خود را در غم و شادی دانش آموزان زلزله زده سهیم خواهند کرد.

حاج بابایی افزود: جهت کمک به آسیب دیدگان از زلزله به کلیه دانش آموزان روستایی کتاب و نوشت افزار رایگان از سوی سازمان آموزش و پرورش اهدا می شود.

وزیر آموزش و پرورش به همراه معاون عمرانی وزیر و معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی از مناطق زلزله زده کوره درق، کولوجه، برمیس دیدار و با حضور در مناطق زلزله زده از نزدیک مسائل و مشکلات مدارس آسیب دیده و فرهنگیان و دانش آموزان را مورد بررسی قرار دادند.