سه دستگاه اجرایی در جشنواره شهید رجایی چهارمحال و بختیاری برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نافیان دهکردی اظهار داشت: در جشنواره شهید رجایی چهارمحال و بختیاری ۱۷ دستگاه موفق به کسب رتبه هزار از مجموعه هزار امتیاز شدند.

وی افزود: سه دستگاه اجرایی بیمه خدمات درمانی، جهاد کشاورزی و فنی و حرفه ای هم به ترتیب بالاترین امتیازها را کسب کردند.

معاون توسعه مدیریت و بهبود منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: انتخاب دستگاه برگزیده استانی براساس نتایج ارزیابی عملکرد در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی صورت گرفته و حداکثر سه دستگاه استانی با کسب بیشترین امتیاز، انتخاب ‌شدند.

وی گفت: انتخاب دستگاه برگزیده در محورهای بعد عمومی از بین محورهای هشت گانه اعلام شده، براساس نتایج ارزیابی عملکرد است.

نافیان دهکردی بیان کرد: دستگاه های دارای بالاترین کسب امتیاز در محورهای توسعه دولت الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی و خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع، انتخاب می شوند.

وی افزود: انتخاب دستگاه برگزیده در بعد اختصاصی طبق نتایج ارزیابی عملکرد بوده و در بعد شاخص های اختصاصی، حداکثر سه دستگاه استانی دارای بیشترین امتیاز، انتخاب می شوند.

شجاعت و ریسک پذیری لازمه مدیران دستگاه های اجرایی است

استاندار چهارمحال و بختیاری شجاعت و ریسک پذیری را لازمه مدیران دستگاه های اجرایی دانست.

علی اصغر عنابستانی گفت: رسالت مدیران نباید در کاغذ بازی های رایج اداری گم شود.

وی پرورش مدیران آینده را یکی از ویژگی های مهم مدیران اعلام و تأکید کرد: مدیران باید زمینه و مقدمه حکومت جهانی اسلام را فراهم کنند و در این مسیر رسالت بزرگی بر دوش دارند.

عنابستانی افزود: دولت عدالت محور فرصت های عدالت محوری را در تمام زمینه ها فراهم و با رویکرد مکتبی بر آرمان های انقلاب اسلامی پافشاری کرده است.

برگزاری اجلاس غیر متعهدها سبب تقویت جایگاه ایران درعرصه های بین المللی شد

فرماندار شهرستان شهرکرد برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران را سبب تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی دانست

مراد کاظمی گفت: برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی تقویت کرد.

وی تأکید کرد: نقش رهبری ایران در معادلات بین المللی بسیار تعیین کننده بود و حضور ایشان در دو اجلاس بیداری اسلامی و قدس، تأثیر فراوانی در تحولات منطقه غرب آسیا و خاورمیانه داشت.

کاظمی افزود: بسیاری از کشورها و اعضای سران غیر متعهد به مدیریت ایران چشم امید بستند که بتواند با مدیریت خوب مسائل جهانی را رفع کند.

وی مدیریت خوب را مهم ترین عامل توسعه اقتصادی کشور اعلام و تصریح کرد: تمامی مسئولان و مردم باید از تمام توانمندی های خود برای شناساندن اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو مطلوب استفاده کنند.

اجرای طرح های هادی روستاها زمینه ساز توسعه است

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری اجرای طرح های هادی را زمینه ساز توسعه دانست.

حمید رضا فروزنده گفت: طرح های هادی در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران روستایی اجرایی می شود.

وی تأکید کرد: تهیه طرح هادی روستایی به منزله سند توسعه اقتصادی اجتماعی روستا تلقی می شود.

فروزنده افزود: اجرای این طرح ها که طبق آن تمامی نیازمندی های مسکونی،‌ خدماتی و صنعتی برای افق طرح در ۱۰ سال آتی با رعایت و لحاظ تمامی ضوابط، مقررات و حریم های مختلف در چارچوب نقش و جایگاه روستا در طرح های فرادست، ناحیه ای و منطقه ای، ‌مکان یابی شده و با رعایت عرض معابر با توجه به نیازمندی های ترددی و گذر بندی به روان سازی و کالبد می پردازد.

وی اجرای طرح های هادی روستایی را وظیفه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام و تصریح کرد: خدمات مؤثر و تأثیرگذار این بنیاد در شهرها و روستاهای کشور مشهود است.

بهره برداری از۵۰ پروژه در بروجن

فرماندار شهرستان بروجن از بهره برداری ۵۰ پروژه در این شهرستان خبرداد.

فتاح کرمی گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها ۹۰ میلیار ریال اعتبار ملی و استانی هزینه شده است.

وی تأکید کرد: پروژه های یاد شده در زمینه های عمرانی، کشاورزی، صنعتی و ورزشی بوده اند.

کرمی افزود: دولت عدالت محور نقش مهمی در سرعت بخشی به توسعه مناطقه کمتربرخوردار داشته و در زمان فعالیت خود تلاش های فراوانی برای رشد این مناطق انجام داده است.