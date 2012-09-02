رشد 45 درصدی درآمد مصوب گلستان/ معرفی برترینهای عکسهای زشت و زیبا

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اقتصاد و دارایی گلستان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که درآمد مصوب استان در سال 91 نسبت به سال گذشته 45 درصد رشد داشته است تصریح کرد: این رقم برای سال جاری به مرز یک هزار و 619 میلیارد و 156 میلیون ریال رسیده است.

وی افزود: درآمد عمومی استان تا پایان مرداد ماه امسال بیش از 624 میلیارد و 434 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه با استناد به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش در ایجاد زیرساختهای لازم در جهت آغاز مهمترین طرح تحول اقتصادی کشور اذعان داشت: در استان گلستان نیز همانند دیگر استانها سازمان امور اقتصادی و دارایی اقدام به تشکیل ستاد هدفمند کردن یارانه ها، برگزاری همایشهای سراسری، آموزش تمامی کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی استان و همچنین آماده سازی اذهان عمومی برای پذیرش این طرح نمود.

وی شمار ثبت نام کنندگان طرح جمع آوری اطلاعات خانوار را در استان گلستان بیش از 503 هزار و 773خانوار و بالغ بر یک میلیون و 722 هزار و 780نفر اعلام کرد.

معافیت 611 نفر از فرزندان مددجویان از سربازی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: در پنج ماه نخست سال جاری 611 نفر از فرزندان مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از معافیت و انتقالی سربازی بهره مند شدند.

عباس حاجی اکبری اظهار داشت: 359 نفر از فرزندان ذکور خانواده های تحت حمایت که به علت طلاق یا فوت پدر تحت حمایت قرار دارند و همچنین خانواده های دارای یک پسر و سه دختر تحت حمایت امداد در پنج ماه نخست سال جاری از معافیت سربازی برخوردار شدند.

وی با اشاره به اینکه 252 نفر از فرزندان تحت حمایت امداد مشمول انتقال سرباز شدند افزود: با صدور گواهی از سوی این نهاد سربازان به نزدیکترین یگان خدمتی محل سکونت خود انتقال می یابند که این امر باعث تقویت روحیه خانواده و جلوگیری از هزینه های ایاب و ذهاب و کمک به معیشت خانواده های تحت حمایت این نهاد می شود.



همایش شعر گرگانی جیجو



اولین همایش عر گرگانی با عنوان جیجو به مناسب 20 شهریور و روز گرگان برگزار می شود.



این همایش با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن برگزار می شود.



نام برنامه نخستین همایش شعر گرگان خود را با عنوان جیجو گذاشتند و از علاقمندان حوزه شعر خواستند سروده های خود را در دو بخش شعر به زبان گرگانی و شعر در توصیف شهر گرگان بسرایند.



برترین های مسابقه عکس زشت و زیبا معرفی شدند



توسط خانه فرهنگ پرسش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان از نفرات منتخب عکس های زشت و زیبا شهر گرگان در مراسمی با حضور فرماندار شهرستان گرگان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، شهردار گرگان و جمعی از شهروندان تقدیر شد.

نفرات منتخب این جشنواره محدثه عامری، کیمیا ملکیان، فاطمه صاحبی، زهره پناه، آذر طهماسیان، سعیده امیری، آیدا رستمیان، سمیرا دائمی، یگانه شاهینی، معین مطلق، میثم لطفی، حسین دائمی، محمد حسن یزدان، سارا باقریان کبیر و صابر معینی بودند.



سه اثر برگزیده و ممتاز این رقابت اجتماعی نیز از آن سمیرا غفاریان قالیباف به عنوان نفر نخست، مریم شیرنگی نفر دوم و ثمانه دائمی نیز نفر سوم شد.